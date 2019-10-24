بالأرقام.. محمد صلاح سابع هدافي دوري أبطال أوروبا في غياب رونالدو وميسي

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صلاح لاعب ليفربول وميسي لاعب برشلونة ورونالدو لاعب يوفنتوس
اختتمت الجولة الثالثة من دور المجموعات بـدوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، بإقامة 16 مباراة، حقق كبار أوروبا نتائجا إيجابية في جميعها، بدأت بفوز ريال مدريد الإسباني خارج أرضه على جالطا سراي التركي بهدف مقابل لاشئ، واختتمت باكتساح ليفربول نظيره جينك البلجيكي بأربعة أهداف لواحد، فيما عاد برشلونة بثلاث نقاط ثمينة من التشيك أمام براج.
وشهدت هذه الجولة العديد من الأهداف الحاسمة والقاتلة، أبرزها هدف محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول بعد العودة من الإصابة ضد جنيك البلجيكي، مع تحقيق الأرجنتيني ميسي رقما قياسيا بعد تسجيله هدفا خلال مواجهة فريقه ضد سلافيا براج التشيكي، ليصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في 15 موسما على التوالي.
وتصدر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ 19 عاما مع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بـ 6 أهداف، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن، وهم كالتالي:
1- إيرلينج هالاند لاعب سالزبورج النرويجي 6 أهداف
2- روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ 5 أهداف
3- هاري كين لاعب توتنهام 4 أهداف
4- سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ، 4 أهداف
5- رحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي 4 أهداف
6- ميسلاف أورسيتش لاعب ميسلاف أورسيتش 4 أهداف
7- محمد صلاح لاعب ليفربول 3 أهداف
8- هيونج مين سون لاعب توتنهام 3 أهداف
9- ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان 3 أهداف
10- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان 3 أهداف
وتشهد القائمة تفوق الفرعون المصري على كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وليونيل ميسي لاعب برشلونة، ولم يتواجدا في قائمة العشر الأوائل، إذ سجل كلاهما هدفا واحدا فقط في 3 مباريات.
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