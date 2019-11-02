تريزيجيه: أستون فيلا فريق كبير.. وسعيد بتواجدي في صفوفه

أكد المصري محمود حسن تريزيجيه، سعادته بتواجده في صفوف أستون فيلا، عقب إحرازه أولى الأهداف له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم هزيمة فريقه على ملعبه أمام ليفربول المتصدر بهدفين مقابل هدف.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية اللقاء: "أنا سعيد بالتواجد مع نادي كبير مثل أستون فيلا، أنا لا ألعب في فريق صغير، أستون فيلا فريق كبير جداً".

وأضاف تريزيجيه: "سعيد بتسجيلي الهدف الأول اليوم، انتظرت هذه الكرة منذ بداية المباراة، لم يراقبني أحد أثناء لعب الكرة، واستطعت تسجيل الهدف بدون رقابة، وكنت أستطيع تسجيل هدف آخر، لكن لم أكن موفقاً، وراضي بذلك، وأتمنى أن تكون تلك هى البداية الحقيقية لي مع الفريق".

تريزيجيه يتألق ومدرب أستون فيلا يشيد به عقب لقاء ليفربول

وأشاد دينيس سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، بالنجم المصري محمود تريزيجيه عقب تألقه في لقاء اليوم، حيث قال: "تريزيجيه كان عظيمًا اليوم وقدم مباراة كبيرة ضد ليفربول، ومن الطبيعي أن يجد بعض الصعوبة في بداياته مع الفريق، خاصة وأنه قادم من دوري أقل، لكن مع مرور الوقت سيتحسن أدائه بشكل رائع، فهو لاعب سريع ومميز".

ونجح النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في إحراز هدفه الأول بالدوري الإنجليزي أمام ليفربول في الدقيقة 21، من زمن أحداث الشوط الأول، بعد ضربة ثابتة متقنة من جون ماكين.

وسدد تريزيجيه على مرمى ليفربول تسديدتين، سكنت إحداهما شباك الريدز، الجدير بالذكر أن فريق أستون فيلا يحتل حاليًا المركز السادس عشر، برصيد 11 نقطة، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".