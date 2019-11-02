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تريزيجيه عقب مباراة ليفربول: ليست النتيجة التي نتمناها.. وسنواصل التحسن

11:04 م | السبت 02 نوفمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
تريزيجيه عقب مباراة ليفربول: ليست النتيجة التي نتمناها.. وسنواصل التحسن

تريزيجيه يحتفل بهدفه أمام ليفربول

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علق محمود حسن تريزيجيه، اللاعب المصري المحترف في صفوف أستون فيلا، على هزيمة فريقه مساء اليوم السبت أمام ليفربول، بهدفين مقابل هدف، على ملعب فيلا بارك معقل الفيلانز، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر تريزيجيه تغريدة عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تحمل عدة صور له من المباراة، وعلق عليها قائلاً: "ليست النتيجة التي كنا نتمناها اليوم، لكننا سنواصل التحسن والتطور".

وكان دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، قد تحدث عن أسباب هزيمة فريقه اليوم، حيث قال: "دافعنا بشكل جيد أغلب أوقات المباراة، لكن غياب التركيز عن الفريق في اللحظات الآخيرة، كلفنا هذا الكثير وجعلنا نفقد أغلى 3 نقاط لنا هذا الموسم".

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