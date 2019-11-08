محمد صلاح: تخطي عقبة السيتي لن يمنح ليفربول بطاقة حسم لقب البريميرليج

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محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني
يرى الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، أنه من المبكر الحديث عن حسم لقب الدوري الإنجليزي، بعد إنقضاء 11 جولة فقط من غمار المسابقة، رغم الأداء الاستثنائي الذي يقدمه كتيبة الريدز وتحقيق سلسلة من اللاهزيمة في 11 مباراة توالياً بالبريميرليج.
وأكد صاحب الـ27 عاماً، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية، على أن الفوز المتتالي وتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن المنافس المباشر، لا يعني ضمان اللقب لصالح الريدز، خاصة أن العام الماضي شهد الأمر ذاته، قبل الخسارة في الثلاث مباريات التي أفقدت ليفربول فرصة تحقيق اللقب.
أما عن مباراة مانشستر سيتي، المقرر لها 10 من الشهر الجاري، فأشار هداف الدوري الإنجليزي الموسمين المنصرمين، إلى أن فوز الريدز، في الموقعة المرتقبة لا يمنح ليفربول الضمان بالحصول على اللقب، خاصة أن الفريق أمامه مشواراً طويلاً يجب أن يتخطى جميع عقباته حتى يستطيع بلوغ الحلم.
وأضاف: "إذا حدث وخطفنا الفوز من أنياب مانشستر سيتي، سيكون أمامنا طريقاً أطول يجب تخطيه أيضاً، فلازلنا في نوفمبر والتغيير قد يحدث في أي وقت بكرة القدم، فيجب أن لا نستبق الأحداث ونضع أمالاً عريضة على حسم الدوري الإنجليزي في هذا الوقت المبكر".
يجدر بالإشارة إلى أن محمد صلاح ورفاقه سيكونوا على موعد لملاقاة مانشستر سيتي، المنافس المباشر لمتصدر الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يلتقيا على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي يسعى فيها الريدز لتوسيع الفارق مع السماوي والابتعاد بالصدارة، بينما تبحث كتيبة جوارديولا عن فرصة للاقتراب من القمة.
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