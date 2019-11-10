صلاح ومحرز يقودان التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

أحدث الأخبار
صلاح وماني لاعبا ليفربول الإنجليزي
يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الدولي محمد صلاح ومانشستر سيتي، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المتوقع أن يبدأ كلوب المدير الفني لليفربول، بتشكيل وفقًا صحيفة "الجارديان" البريطانية مكون من:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
وفي الدفاع: فيرجيل فان دايك، وديان لوفرين، وألكسندر أرنولد، وأندي روبرتسون.
وفي خط الوسط: فابينيو، وفاينالدوم، وهندرسون.
وفي الهجوم: محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو.
أما تشكيل مانشستر سيتي المتوقع يضم:
في حراسة المرمى: برافو.
وفي الدفاع: فيرناندينيو، وستونز، ووالكر، ودي بروين.
وفي الوسط: جوندوجان، وميندي، وكانسيلو، رياض محرز.
وفي الهجوم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي.
ويأمل الريدز بمباراة اليوم في تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط كاملة، لتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط، فيما يبحث عن تحقيق الانتصار الأول على ملعب "أنفيلد" منذ 16 عاما.
مانشستر يونايتد
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
وولفرهامبتون واندررز
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
ليفربول
0
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
رين
0
:
0
04:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أميان
نانت
0
:
0
06:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إتيان
مونبيليه
0
:
0
06:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
تولوز
مارسيليا
0
:
0
10:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
:
0
02:30 PMالدوري الألماني
فيردر بريمن
فولفسبورج
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
باير ليفركوزن
فرايبورج
0
:
0
07:00 PMالدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
أتلتيك بلباو
0
:
0
03:00 PMالدوري الإسباني
ليفانتي
أتلتيكو مدريد
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
إسبانيول
خيتافي
0
:
0
07:30 PMالدوري الإسباني
أوساسونا
ريال بيتيس
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
إشبيلية
أودينيزي
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سبال
لاتسيو
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ليتشي
سامبدوريا
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
أتلانتا
بارما
0
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
روما
يوفنتوس
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ميلان
فيليم 2 تيلبورج
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
بي إس في آيندهوفن
تفينتي أنشخيده
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
بى اى سى زفوله
فينورد روتردام
0
:
0
05:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فالفايك
إي زد آلكمار
0
:
0
09:00 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إمين
باكوس دي فيريرا
0
:
0
05:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا
ماريتيمو
0
:
0
05:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
سبورتنج لشبونة
0
:
0
08:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بيلينينسيش
فيتوريا جيماريش
0
:
0
10:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
بوافيستا
0
:
0
11:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
طرابزون سبور
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
ألانياسبور
بلدية إسطنبول
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
أنقرة جوجو
بشكتاش
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
دنيزلي سبور
نادي الهلال الرياضي بالشابة
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
اتحاد تطاوين
نادي حمام الأنف
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نجم المتلوي
النادي الإفريقي
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
النادي البنزرتي
النجم الرياضي الساحلي
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
الملعب التونسي
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
الترجي
أولمبيك آسفي
0
:
0
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نادي الرجاء الملالي
الوداد الرياضي
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نهضة بركان
ريال مايوركا
3
:
1
01:00 PMالدوري الإسباني
فياريال
كالياري
3
:
0
01:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
فيورنتينا
أياكس
3
:
0
01:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أوتريخت
جوزتيبي
1
:
0
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
ملطية سبور
تعليقات الفيسبوك