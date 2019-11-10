أحدث الأخبار

أخر الأخبار

ريال مدريد يضع 215 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح

حسام البدري يحتفل بعيد ميلاد قائد المنتخب بـ"تورتة"

الأهلي يهنئ "الجوكر" بعيد ميلاده الـ35

برشلونة يتحدى جماهيره: لن نستغني عن فالفيردي

صلاح ومحرز يقودان التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

12:55 م | الأحد 10 نوفمبر 2019
كتب: أحمد البكري
صلاح ومحرز يقودان التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

صلاح وماني لاعبا ليفربول الإنجليزي

أخبار متعلقة

يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الدولي محمد صلاح ومانشستر سيتي، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب المدير الفني لليفربول، بتشكيل وفقًا صحيفة "الجارديان" البريطانية مكون من: 

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

وفي الدفاع: فيرجيل فان دايك، وديان لوفرين، وألكسندر أرنولد، وأندي روبرتسون.

وفي خط الوسط: فابينيو، وفاينالدوم، وهندرسون.

وفي الهجوم: محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو.

أما تشكيل مانشستر سيتي المتوقع يضم:

في حراسة المرمى: برافو.

وفي الدفاع: فيرناندينيو، وستونز، ووالكر، ودي بروين.

وفي الوسط: جوندوجان، وميندي، وكانسيلو، رياض محرز.

وفي الهجوم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج.

الريدز يسعى لتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي.

ويأمل الريدز بمباراة اليوم في تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط كاملة، لتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط، فيما يبحث عن تحقيق الانتصار الأول على ملعب "أنفيلد" منذ 16 عاما.

أخبار قد تعجبك

محمد صلاح يؤكد جاهزيته للانضمام للمنتخب: متحمس للفوز بأمم أفريقيا

استطلاع رأى

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • ليفربول

    ليفربول

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • رين

    رين

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أميان

    أميان

  • نانت

    نانت

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • مونبيليه

    مونبيليه

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • تولوز

    تولوز

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليون

    ليون

  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري الألماني
  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • فرايبورج

    فرايبورج

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الألماني
  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ليفانتي

    ليفانتي

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إسبانيول

    إسبانيول

  • خيتافي

    خيتافي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • أوساسونا

    أوساسونا

  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إشبيلية

    إشبيلية

  • أودينيزي

    أودينيزي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سبال

    سبال

  • لاتسيو

    لاتسيو

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ليتشي

    ليتشي

  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • بارما

    بارما

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • روما

    روما

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ميلان

    ميلان

  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • فينورد روتردام

    فينورد روتردام

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فالفايك

    فالفايك

  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إمين

    إمين

  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتيمونينسي

    بورتيمونينسي

  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • بوافيستا

    بوافيستا

  • 0

    :

    0

    11:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتو

    بورتو

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • بشكتاش

    بشكتاش

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • نادي الهلال الرياضي بالشابة

    نادي الهلال الرياضي بالشابة

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • اتحاد تطاوين

    اتحاد تطاوين

  • نادي حمام الأنف

    نادي حمام الأنف

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نجم المتلوي

    نجم المتلوي

  • النادي الإفريقي

    النادي الإفريقي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • الترجي

    الترجي

  • أولمبيك آسفي

    أولمبيك آسفي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نادي الرجاء الملالي

    نادي الرجاء الملالي

  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نهضة بركان

    نهضة بركان

  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • 3

    :

    1

    01:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فياريال

    فياريال

  • كالياري

    كالياري

  • 3

    :

    0

    01:30 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • أياكس

    أياكس

  • 3

    :

    0

    01:15 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أوتريخت

    أوتريخت

  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • 1

    :

    0

    01:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ملطية سبور

    ملطية سبور

الأكثر قراءة

ضرب بالبوكس وتقطيع فانلات.. تفاصيل "خناقة شوارع" في الزمالك

عاجل.. "خناقة شوارع" بين مدربي الزمالك في قطاع الناشئين

بث مباشر.. مباراة مصر ضد مالي في أمم أفريقيا تحت 23 عاما
فايلر يؤجل تقرير صفقات الأهلى وقائمة الراحلين بسبب فشل معسكر الإمارات