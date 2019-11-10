صلاح ومحرز يقودان التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الدولي محمد صلاح ومانشستر سيتي، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب المدير الفني لليفربول، بتشكيل وفقًا صحيفة "الجارديان" البريطانية مكون من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

وفي الدفاع: فيرجيل فان دايك، وديان لوفرين، وألكسندر أرنولد، وأندي روبرتسون.

وفي خط الوسط: فابينيو، وفاينالدوم، وهندرسون.

وفي الهجوم: محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو.

أما تشكيل مانشستر سيتي المتوقع يضم:

في حراسة المرمى: برافو.

وفي الدفاع: فيرناندينيو، وستونز، ووالكر، ودي بروين.

وفي الوسط: جوندوجان، وميندي، وكانسيلو، رياض محرز.

وفي الهجوم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج.

الريدز يسعى لتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي.

ويأمل الريدز بمباراة اليوم في تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط كاملة، لتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط، فيما يبحث عن تحقيق الانتصار الأول على ملعب "أنفيلد" منذ 16 عاما.