المحمدي بديلاً.. تريزيجيه يقود أستون فيلا لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا المحترف ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراته أمام ولفرهامبتون، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وخرج أحمد المحمدي من حسابات دين سميث ليظهر على دكة بدلاء الفريق في بداية المباراة، بينما يواصل مدرب أستون فيلا الاعتماد على تريزيجيه بشكل أساسي، بجانب الغازي الذي يقدم مستويات استثنائية منذ بداية الموسم الجاري.

ويأتي تشكيل أستون فيلا لمواجهة ولفرهامبتون كتالي:

حراسة المرمى: ستير

خط الدفاع: جيليبير، تارجيت، كونسا، مينجيز

خط الوسط: تريزيجيه، الغازي، ناكامبا، دوجلاس لويز،جون ماكجين

خط الهجوم: ويسلي

ويدخل أستون فيلا المباراة محتلاً المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة، إذ يسعى خلال المباراة إلى اقتناص الثلاث نقاط من أجل تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري، بينما يخوض ولفرهامبتون مباراته الخامس عشر برصيد 13 نقطة.