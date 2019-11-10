ليفربول يسحق مانشستر سيتي بثلاثية في ليلة توهج محمد صلاح (فيديو)

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صلاح
في ليلة مثالية لجماهير الريدز، نجح ليفربول في الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 3 - 1، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، بملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالبريميرليج.
ليفربول غرد في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما تراجع مانشستر سيتي للمركز الرابع برصيد 25 نقطة، خلف كل من تشيلسي وليستر سيتي أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 26 نقطة.
بداية لم يكن يتوقعها أكثر المتفائلين من جماهير ليفربول، حينما تمكن الريدز من التقدم بهدفين في أول 13 دقيقة من زمن المباراة.
فابينيو أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 5 سكنت شباك الحارس إيدرسون، وسط فرحة عارمة من جماهير الريدز.
وفي الدقيقة 13، استغل محمد صلاح عرضية مثالية من روبرتسون، لينقض عليها برأسه محرزا الهدف الثاني على يمين الحارس إيدرسون.
وفي الدقيقة 51 تمكن ساديو ماني من إحراز الهدف الثالث لليفربول برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية مميزة من جوردن هيندرسون.
وقلص برنادو سيلفا الفارق لمانشستر سيتي في الدقيقة 78 بالهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وخرج محمد صلاح في الدقيقة 87 وحل بدلا منه جو جوميز في ثالث تغييرات ليفربول.
وحاول لاعبي مانشستر سيتي إحراز الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، إلا أن لاعبي الريدز تمكنوا في الخروج بالمباراة لبر الأمان.
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