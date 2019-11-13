محمد صلاح وروبيرتسون يثيران قلق ليفربول بسبب كريستال بالاس

ركزت صحف إنجلترا الصادرة صباح اليوم الأربعاء على غياب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن صفوف منتخب بلاده في مواجهتي كينيا وجزر القمر، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويعاني محمد صلاح من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم اليسرى خلال مواجهة ليفربول وليستر سيتي بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي طاردته في المواجهات التالية مع الريدز، ليشكو اللاعب من تلك الإصابة في المباراة الماضية أمام مانشستر سيتي، ما جعله يضع الثلج عليها عقب نهاية المباراة التي انتهت بفوز الريدز 3-1.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من آنفيلد، أن هناك احتمالية لغياب محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس عقب انتهاء فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة، بالإضافة لزميله أندي روبرتسون، الذي غاب أيضا عن صفوف منتخب اسكتلندا، مضيفة أن ثنائي ليفربول أمامه أسبوعين قبل مباراة كريستال بالاس، وهناك تخوف من جانب المدير الفني للفريق يورجن كلوب، من تأكد غيابهما عن اللقاء.

صحف إنجلترا: قلق في ليفربول وخوف من جانب كلوب بسبب إصابة محمد صلاح

وعنونت صحيفة "ديلي ميل" قائلة: "الإصابة تعرقل صلاح"، موضحة أن النجم المصري غاب عن صفوف الفراعنة بسبب الإصابة، وهناك شكوك حول مشاركته أمام كريستال بالاس كونه متأثرًا بالإصابة.

وقالت صحيفة "ديلي ستار": "إن إصابة محمد صلاح مقلقة لجهاز ليفرلابول، بعدما ظهر اللاعب بحذاء واقي خلال معسكر منتخب مصر"، مشيرة إلى أن الجهاز الطبي لليفربول ينتظر اللاعب للخضوع لكشف طبي جديد.

وعلقت "ذا صن" على أن هناك مخاوف في ليفربول من إصابة محمد صلاح وزميله أندي روبرتسون، لافتة إلى أن ثنائي الريدز يعاني من الإصابة في الكاحل، ومن المتوقع أن يستمر غيابهما عن المشاركة في المباراة الأولى لليفربول أمام كريستال بالاس في 23 من نوفمبر.