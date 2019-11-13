صحيفة إنجليزية تكشف موعد عودة محمد صلاح للملاعب

يغيب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن الملاعب لما يقارب أسبوعين بسبب شكواه من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليستر سيتي، بالجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز، وطاردته في مواجهة فريقه الأخيرة ضد مانشستر سيتي، ما حرمه من المشاركة مع الفراعنة في مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من آنفيلد، أن محمد صلاح سيغيب عن الملاعب لنحو أسبوعين بسبب إصابة كاحل قدمه اليسرى، لذلك هناك احتمالية لعدم لحاقه بمواجهة ليفربول وكريستال بالاس المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري، والتي تأتي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

من جانبها، أوضحت صحيفة "ديلي ستار" أن ظهور محمد صلاح في معسكر منتخب مصر بحذاء واقي جعل القلق يضرب الجهاز الفني لليفربول، وصاروا ينتظرون اللاعب للخضوع لكشف طبي جديد لتحديد مدة إصابته بشكل رسمي.

ليفربول ينتظر محمد صلاح لاخضاعه لكشف طبي واحتمالية غيابه عن مواجهة كريستال بالاس

ومن المنتظر، أن يتواجد محمد صلاح في مصر خلال مباراتي كينيا، المقرر لها غدا الخميس، وجزر القمر التي ستقام يوم 18 من الشهر ذاته في إطار تصفيات أفريقيا، قبل العودة لإنجلترا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وكان محمد صلاح سجل في آخر ظهور له مع ليفربول أمام مانشستر سيتي في المباراة التي فاز بها الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليساهم في منح فريقه ثلاث نقاط غالية قربته خطوة من الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990، حيث ارتفع رصيد ليفربول إلى 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، فريق ليستر سيتي.