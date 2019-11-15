"السوبر كلاسيكو".. ميسي أساسيا مع الأرجنتين وفيرمينو يقود هجوم البرازيل

أعلن المدرب البرازيلي تيتي، تشكيل منتخب بلاده، في مواجهة الأرجنتين مساء اليوم الجمعة، في مواجهة "السوبر كلاسيكو"، ودياً على الأراضي السعودية، وتحديداً على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويقود ثنائي ليفربول أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو تشكيل السامبا في مباراة اليوم، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو - تياجو سيلفا - ميليتاو - أليكس ساندرو.

خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - باكيتا.

خط الهجوم: ويليان - خيسوس - فيرمينو.

وعلى الجانب الآخر يقود ليونيل ميسي تشكيل المنتخب الأرجنتيني، الذي أعلنه المدرب سكالوني، لمواجهة الليلة المرتقبة، حيث تنتظر الجماهير السعودية مشاهدة أفضل لاعب في العالم خلال لقاء اليوم.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: أندرادا.

خط الدفاع: فويث - بيتزيلا - أوتامندي - تاجليافيكو.

خط الوسط: دي باول - باريديس - لو سيلسو.

خط الهجوم: أوكامبوس - ليونيل ميسي - لوتارو مارتينيز.

وتنقل المباراة عبر قناة MBC Action، في تمام السابعة مساءً، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

نيمار يغيب عن البرازيل أمام الأرجنتين

ويغيب نجم باريس سان جرمان الفرنسي، الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن تشكيلة منتخب بلاده التي أعلن عنها المدرب تيتي، لمواجهة الأرجنتين اليوم، ثم كوريا الجنوبية في 19 نوفمبر الجاري.

وتعرَّض أغلى لاعب في العالم لإصابة عضلية في الفخذ، يوم 13 أكتوبر الماضي، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده الودّية أمام نيجيريا بهدف لكل منهما.

ورغم أن "نيمار" تعافى من الإصابة بشكل كبير، فإن المدرب تيتي، فضل عدم استدعائه لخوضهما ومنحه راحة أكبر لاستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.