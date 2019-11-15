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بداية ساخنة للكلاسيكو.. ركلتا جزاء في 3 دقائق خيسوس يهدر وميسي يتقدم للتانجو (فيديو)

07:31 م | الجمعة 15 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
بداية ساخنة للكلاسيكو.. ركلتا جزاء في 3 دقائق خيسوس يهدر وميسي يتقدم للتانجو (فيديو)

البرازيل والأرجنتين

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احتسب حكم مباراة الكلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل ركلتي جزاء في 3 دقائق، حيث جاءت الركلة الأولى لصالح البرازيل في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ولكن فشل المهاجم خيسوس، في تسجيل أولى الأهداف ولعب الكرة على يسار حارس الأرجنتين لتخرج الكرة دون لمس القائم أو الحارس.

وفي الدقيقة 12، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ليونيل ميسي، بعد عركلته داخل منطقة جزاء السامبا، ونجح ميسي في تسجيل الهدف بعد تصدي الحارس أليسون بيكر، ولكن ارتدت الكرة مرة أخرى لميسي ونجح في تسجيل أولى الأهداف.

وتقام المباراة الودية، على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية استعدادا لمباريات كأس العالم.

ويستعد منتخبا البرازيل والأرجنتين للنسخة التالية من كوبا أمريكا المقررة في الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام المقبل.

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