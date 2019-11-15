بداية ساخنة للكلاسيكو.. ركلتا جزاء في 3 دقائق خيسوس يهدر وميسي يتقدم للتانجو (فيديو)

أحدث الأخبار
البرازيل والأرجنتين
احتسب حكم مباراة الكلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل ركلتي جزاء في 3 دقائق، حيث جاءت الركلة الأولى لصالح البرازيل في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ولكن فشل المهاجم خيسوس، في تسجيل أولى الأهداف ولعب الكرة على يسار حارس الأرجنتين لتخرج الكرة دون لمس القائم أو الحارس.
وفي الدقيقة 12، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ليونيل ميسي، بعد عركلته داخل منطقة جزاء السامبا، ونجح ميسي في تسجيل الهدف بعد تصدي الحارس أليسون بيكر، ولكن ارتدت الكرة مرة أخرى لميسي ونجح في تسجيل أولى الأهداف.
ركلة جزاء للبرازيل.. جيسوس أضاعها بغرابة شديدة#الارجنتين_البرازيل#سوبر_كلاسيكو #MBCAction pic.twitter.com/eEyeO7ujU4— MBC Action (@mbcaction) November 15, 2019
وتقام المباراة الودية، على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية استعدادا لمباريات كأس العالم.
أول أهداف السوبر كلاسيكو.. ميسي يفتتح أهداف القمة#الارجنتين_البرازيل#سوبر_كلاسيكو #MBCAction pic.twitter.com/onsUNS9hfR— MBC Action (@mbcaction) November 15, 2019
ويستعد منتخبا البرازيل والأرجنتين للنسخة التالية من كوبا أمريكا المقررة في الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام المقبل.
سويسرا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
جورجيا
البوسنة والهرسك
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
ايطاليا
الدنمارك
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
جبل طارق
اسبانيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
مالطة
رومانيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
السويد
تونس
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
ليبيا
المغرب
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
موريتانيا
المجر
0
:
0
08:00 PMمباريات دولية ودية
أوروجواي
ارمينيا
0
:
1
07:00 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
اليونان
النرويج
4
:
0
07:00 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
جزر فاروه
فنلندا
3
:
0
07:00 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
تنزانيا
2
:
1
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
غينيا الإستوائية
زيمبابوي
0
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
بوتسوانا
باديديه مشهد
1
:
0
02:15 PMدوري المحترفين الإيراني
جول جوهار
نيجيريا - شباب
0
:
0
08:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
جنوب أفريقيا - شباب
ساحل العاج - شباب
0
:
0
08:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
زامبيا - شباب
عجمان
0
:
1
04:00 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
الوحدة
إتحاد كلباء
1
:
0
04:15 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
شباب الأهلي دبي
النصر
0
:
0
06:30 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
نادي الجزيرة
البرازيل
0
:
1
07:00 PMمباريات دولية ودية
الأرجنتين
تعليقات الفيسبوك