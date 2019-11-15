شوط أول مثير.. الأرجنتين تتقدم على البرازيل بهدف ميسي (فيديو)

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الأرجنتين والبرازيل
انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل والأرجنتين الودية، بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب محيط الرعب بالسعودية، في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم، وكوبا أمريكا.
وجاء الهدف عن طريق ليونيل ميسي، في الدقيقة 12 بعدما تحصل على ركلة جزاء، وتصدى لها الحارس أليسون بيكر، ولكن استكمل ميسي الكرة في المرمى.
وشهد بداية الشوط إثارة، خاصة بعما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ولكن فشل المهاجم جيسوس، في تسجيل أول الأهداف ولعب الكرة على يسار حارس الأرجنتين لتخرج الكرة دون لمس القائم أو الحارس.
ركلة جزاء للبرازيل.. جيسوس أضاعها بغرابة شديدة#الارجنتين_البرازيل#سوبر_كلاسيكو #MBCAction pic.twitter.com/eEyeO7ujU4— MBC Action (@mbcaction) November 15, 2019
وفي الدقيقة 12 احتسب الحكم ركلة جزاء وسجلها ميسي.
الدقيقة 18 تمريرة طويلة عن طريق أوكامبوس من الجهة اليمنى للمنتخب الأرجنتيني في اتجاه لاوتارو مارتينيز المنطلق ولكن الدفاع يبعدها عن طريق تياجو سيلفا.
الدقيقة 29 شهدت اختراقا من باكيتا من الجهة اليسرى للبرازيل يحاول دخول منطقة الجزاء ولكن يوقفه باريديس وينهي الخطورة.
أول أهداف السوبر كلاسيكو.. ميسي يفتتح أهداف القمة#الارجنتين_البرازيل#سوبر_كلاسيكو #MBCAction pic.twitter.com/onsUNS9hfR— MBC Action (@mbcaction) November 15, 2019
الدقيقة 30 انطلاقة من البرازيلي ويليان، من الجهة اليسرى ويمرر عرضية أرضية في اتجاه المهاجم فيرمينو، هيئها بدوره إلى المتقدم باكيتا، يسدد ولكن تمر الكرة بجوار القائم الأيسر.
في الدقيقة 38 هجمة منسقة من لاعبي البرازيل تصل إلى جيسوس في الجهة اليمنى يلعبها للمنطلق دانيلو، الذي يلعب الكرة في المرمى من زاوية ضيقة للغاية تمر في غاية الخطورة من أمام المرمى وتخرج إلى ركلة مرمى.
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