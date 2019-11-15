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شوط أول مثير.. الأرجنتين تتقدم على البرازيل بهدف ميسي (فيديو)

08:03 م | الجمعة 15 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
شوط أول مثير.. الأرجنتين تتقدم على البرازيل بهدف ميسي (فيديو)

الأرجنتين والبرازيل

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انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل والأرجنتين الودية، بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب محيط الرعب بالسعودية، في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم، وكوبا أمريكا.

وجاء الهدف عن طريق ليونيل ميسي، في الدقيقة 12 بعدما تحصل على ركلة جزاء، وتصدى لها الحارس أليسون بيكر، ولكن استكمل ميسي الكرة في المرمى.

وشهد بداية الشوط إثارة، خاصة بعما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ولكن فشل المهاجم جيسوس، في تسجيل أول الأهداف ولعب الكرة على يسار حارس الأرجنتين لتخرج الكرة دون لمس القائم أو الحارس.

وفي الدقيقة 12 احتسب الحكم ركلة جزاء وسجلها ميسي.

الدقيقة 18 تمريرة طويلة عن طريق أوكامبوس من الجهة اليمنى للمنتخب الأرجنتيني في اتجاه لاوتارو مارتينيز المنطلق ولكن الدفاع يبعدها عن طريق تياجو سيلفا.

الدقيقة 29 شهدت اختراقا من باكيتا من الجهة اليسرى للبرازيل يحاول دخول منطقة الجزاء ولكن يوقفه باريديس وينهي الخطورة.

الدقيقة 30 انطلاقة من البرازيلي ويليان، من الجهة اليسرى ويمرر عرضية أرضية في اتجاه المهاجم فيرمينو، هيئها بدوره إلى المتقدم باكيتا، يسدد ولكن تمر الكرة بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 38 هجمة منسقة من لاعبي البرازيل تصل إلى جيسوس في الجهة اليمنى يلعبها للمنطلق دانيلو، الذي يلعب الكرة في المرمى من زاوية ضيقة للغاية تمر في غاية الخطورة من أمام المرمى وتخرج إلى ركلة مرمى.

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