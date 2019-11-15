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الأرجنتين تتفوق على البرازيل بهدف ميسي (فيديو)

09:07 م | الجمعة 15 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
الأرجنتين تتفوق على البرازيل بهدف ميسي (فيديو)

ليونيل ميسي

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نجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على منتخب البرازيل بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على ملعب محيط الرعب، في إطار استعداد المنتخبين لتصفيات كأس العالم وبطولة كوبا أمريكا.

هدف المباراة الوحيد سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، نجح الحارس البرازيلي أليسون بيكر، في التصدي لها إلا أن الكرة ارتدت مرة أخرى للبرغوث الأرجنتيني الذي أسكنها الشباك بنجاح.

وشهد الشوط الأول إثارة ومتعة بين المنتخبين، حيث قرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء للبرازيل، في الدقيقة التاسعة ولكن فشل المهاجم جيسوس في تسجيل الهدف الأول للسامبا.

وبعد مرور 3 دقائق فقط احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى لكن للأرجنتين هذه المرة، نجح ميسي من خلالها تسجيل هدف المباراة الوحيد.

وفي الشوط الثاني حاول البرازيل تسجيل هدف التعديل، وشهدت الدقيقة 50 تمريرة رائعة من كوتينيو إلى المنطلق جابريل خيسوس، الذي تباطأ أمام عودة دفاع الأرجنتين ويمرر لويليان القادم من الخلف يراوغ ويسدد ولكن تصطدم في الدفاع.

وفي الدقيقة 60 هجمة في غاية الخطورة لصالح الأرجنتين من الجهة اليمنى عن طريق أوكامبوس يمر داخل المنطقة ويسدد من زاوية صعبة ولكن تعلو العارضة بقليل.

الدقيقة 75 شهدت تسديدة رائعة من باريديس من مسافة بعيدة وتصدي رائع آخر من البرازيلي أليسون.

وفي الدقيقة 80 فرصة في غاية الخطورة عن طريق المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء يسدد ولكن أعلى من العارضة بقليل.

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