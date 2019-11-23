عاجل.. فيرمينيو يسجل الهدف الثاني لليفربول في كريستال بالاس

نجح البرازيلي فيرمينيو في تسجيل الهدف الثاني لفريق ليفربول في مرمى فريق كريستال بالاس في الدقيقة 86 من عمر المباراة، وفي الثواني القاتلة.

وجاء الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى ليصوب فيرمينيو الكرة في مرمى كريستال بالاس.

وكان ساديو ماني يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى كريستال بالاس في الدقيقة 48 من عمر المباراة، فيما سجل هدف كريستال بالاس اللاعب ويلفريد زاها في الدقيقة 42.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من 12 فوز وتعادل ولم يتعرض لخسارة خلال مباريات الدوري.

فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، حيث نجح في الفوز بأربع مباريات، وتعادل في 3 مباريات.