كلوب يكشف السر وراء غياب محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

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كلوب ومحمد صلاح
كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، السبب الرئيسي وراء غياب الجناح الدولي المصري محمد صلاح، عن مباراة فريقه، اليوم السبت، أمام كريستال بالاس، بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بانتصار ليفربول بنتيجة 2-1.
وقال الألماني كلوب، في تصريحات تليفزيونية: صلاح لم يكن يتدرب معنا في 9 أيام خلال الفترة الماضية.
وأكد المدرب الألماني، أن صلاح شارك في تدريبات الأمس بشكل كامل بنسبة 100%.
وأضاف كلوب: هذه الأسباب كانت عاملًا رئيسيًا في عدم مشاركة صلاح اليوم أمام كريستال بالاس، لذا فضلت تواجده على دكة البدلاء وعدم الدفع به في النهاية.
يذكر أن فريق ليفربول رفع رصيده من النقاط عقب انتصاره الثمين على كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، إلى 37 نقطة مواصلا بذلك تربعه على قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، محققًا 12 انتصار، وتعادل وحيد.
في المقابل توقف رصيد فريق كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية الكبيرة.
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