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ليفربول يفلت من فخ برايتون بثنائية فان دايك (فيديو)

06:57 م | السبت 30 نوفمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
ليفربول يفلت من فخ برايتون بثنائية فان دايك (فيديو)

ليفربول وبرايتون

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حقق فريق ليفربول انتصارًا ثمينًا على نظيره برايتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد.

أحرز ثنائية ليفربول المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقتين 18، و24، فيما سجل لويس دينك هدف برايتون الوحيد في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وكان فريق ليفربول هو البادئ بالتقدم أولًا وذلك بعدما نفذ ترينت ألكسندر أرنولد ركلة حرة غير مباشرة من خارج حدود منطقة جزاء برايتون، سددها المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول برأسية قوية في الشباك محرزًا أول أهداف فريقه في تلك المواجهة.

    

وفي الدقيقة 24، نجح فريق ليفربول في إحراز ثاني أهدافه أمام برايتون، وذلك بعدما نفذ أرنولد لاعب ليفربول عرضية من ركلة ركنية من الجانب الأيمن ليسددها فيرجيل فان دايك برأسية في الشباك محرزًا ثاني أهداف الريدز وثاني أهدافه الشخصية في المباراة.

    

وشهدت الدقيقة 68 من زمن المباراة خروج الدولي المصري محمد صلاح مستبدلًا وحل محله الدولي الإنجليزي آدم لالانا.

وفي الدقيقة 77 من اللقاء، خرج حارس المرمى الدولي البرازيلي أليسون بيكر من مرماه بطريقة غريبة وأمسك بالكرة من خارج منطقة الجزاء، ليتلقى بطاقة حمراء ويغادر ملعب المباراة مطرودًا، ليشارك الحارس البديل أدريان على حساب لاعب الوسط تشامبرلين.

    

وفي الدقيقة 79 من زمن المباراة، سدد لويس دينك لاعب برايتون تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء ليفربول من ركلة حرة مباشرة ترتبت على خطأ الحارس المطرود، أحرز بها أول أهداف فريقه في المباراة، وسط غفلة من حارس مرمى الريدز.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 40 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما توقف رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

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