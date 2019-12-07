صدارة مؤقتة لليجا.. ريال مدريد يتخطى عقبة إسبانيول بثنائية (فيديو)

حسم ريال مدريد مباراته أمام إسبانيول، بثنائية نظيفة، حققها بأقدام رفاييل فاران وكريم بنزيما، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

واستطاع الملكي بثنائية فاران وبنزيما، أن يحجز مقعداً مؤقتاً لريال مدريد، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد الفوز على إسبانيول، ليرفع بذلك رصيده إلى النقطة 34، ويوسع الفارق مع برشلونة أقرب ملاحقيه والذي يمتلك 31 نقطة بالمركز الثاني، إلى 3 نقاط.

ريال مدريد الأكثر استحواذاً في لقاء إسبانيول

ورغم الانتصار إلى أن ريال مدريد تلقى خسارة فادحة، تتمثل في افتقاده لخدمات ميندي فيرلاند ميندي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، لتدخله بشكل عنيف أمام لاعب إسبانيول، كما أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه كل من فيسنسوس جونيور، فيديريكو فالفيردي من ريال مدريد، في الوقت الذي حصل ثنائي إسبانيول على استيبان جرانيرو وفيرناندو كاليرو.

كان ريال مدريد الطرف الأكثر خطورة واستحواذاً على الكرة في المباراة، إذ استطاع أن يهدد شباك إسبانيول 18 مرة، لم يتمكن من ترجمتهم إلى أهداف سوى مرتين، واستطاع أن يلمس الكرة 609 مرة، وتمريرها 440، ليحقق بذلك نسبة استحواذ على المباراة بلغت 60%، خلال 90 دقيقة "عمر المباراة".

وبفوزه على إسبانيول، استطاع ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، أن يحقق فوزه الرابع توالياً، للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد انتصاره في آخر 3 مبارايات في الدوري الإسباني، متخطياً كل من آلافيس، إيبار وريال سوسيداد.