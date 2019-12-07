صدارة مؤقتة لليجا.. ريال مدريد يتخطى عقبة إسبانيول بثنائية (فيديو)

أحدث الأخبار
فاران لاعب ريال مدريد
حسم ريال مدريد مباراته أمام إسبانيول، بثنائية نظيفة، حققها بأقدام رفاييل فاران وكريم بنزيما، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.
واستطاع الملكي بثنائية فاران وبنزيما، أن يحجز مقعداً مؤقتاً لريال مدريد، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد الفوز على إسبانيول، ليرفع بذلك رصيده إلى النقطة 34، ويوسع الفارق مع برشلونة أقرب ملاحقيه والذي يمتلك 31 نقطة بالمركز الثاني، إلى 3 نقاط.
ورغم الانتصار إلى أن ريال مدريد تلقى خسارة فادحة، تتمثل في افتقاده لخدمات ميندي فيرلاند ميندي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، لتدخله بشكل عنيف أمام لاعب إسبانيول، كما أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه كل من فيسنسوس جونيور، فيديريكو فالفيردي من ريال مدريد، في الوقت الذي حصل ثنائي إسبانيول على استيبان جرانيرو وفيرناندو كاليرو.
كان ريال مدريد الطرف الأكثر خطورة واستحواذاً على الكرة في المباراة، إذ استطاع أن يهدد شباك إسبانيول 18 مرة، لم يتمكن من ترجمتهم إلى أهداف سوى مرتين، واستطاع أن يلمس الكرة 609 مرة، وتمريرها 440، ليحقق بذلك نسبة استحواذ على المباراة بلغت 60%، خلال 90 دقيقة "عمر المباراة".
وبفوزه على إسبانيول، استطاع ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، أن يحقق فوزه الرابع توالياً، للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد انتصاره في آخر 3 مبارايات في الدوري الإسباني، متخطياً كل من آلافيس، إيبار وريال سوسيداد.
واتفورد
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
بورنموث
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
توتنهام هوتسبير
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي
مانشستر سيتي
0
:
0
07:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
مونبيليه
0
:
0
06:30 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
باريس سان جيرمان
رين
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
ستراسبورج
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
تولوز
موناكو
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أميان
نيس
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ميتز
باير ليفركوزن
0
:
0
07:30 PMالدوري الألماني
شالكه 04
غرناطة
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
ليفانتي
0
:
0
07:30 PMالدوري الإسباني
فالنسيا
برشلونة
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
ريال مايوركا
زيسكو يونايتد
0
:
0
06:00 PMدوري أبطال أفريقيا
مازيمبي
الوداد الرياضي
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أفريقيا
ماميلودي سنداونز
الزمالك
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أفريقيا
بريميرو دي اوجوستو
أودينيزي
0
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
نابولي
لاتسيو
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
يوفنتوس
أدو دين هاج
0
:
0
07:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
تفينتي أنشخيده
بي إس في آيندهوفن
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فورتانا سيتارد
في في في فينلو
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إمين
بى اى سى زفوله
0
:
0
09:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إي زد آلكمار
ماريتيمو
0
:
0
05:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
سانتا كلارا
نادي فاماليساو
0
:
0
08:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا
ديبورتيفو أفيس
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
جالاتا سراي
0
:
0
07:00 PMالدوري التركي الممتاز
ألانياسبور
سريع وادي زم
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
أولمبيك آسفي
طلائع الجيش
0
:
0
05:00 PMكأس مصر
دكرنس
الإسماعيلي
0
:
0
05:00 PMكأس مصر
الإعلاميين
إيفرتون
3
:
1
02:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
بايرن ميونخ
أوجسبورج
0
:
1
04:30 PMالدوري الألماني
ماينز 05
فرايبورج
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
فولفسبورج
لايبزيج
1
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
هوفنهايم
بوروسيا دورتموند
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
ريال مدريد
2
:
0
02:00 PMالدوري الإسباني
إسبانيول
بلاتينيوم
0
:
3
03:00 PMدوري أبطال أفريقيا
النجم الرياضي الساحلي
بيترو أتلتيكو
1
:
1
03:00 PMدوري أبطال أفريقيا
إتحاد الجزائر
أتلانتا
1
:
1
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
هيلاس فيرونا
ملطية سبور
1
:
3
02:00 PMالدوري التركي الممتاز
سيفاس سبور
أنقرة جوجو
0
:
1
04:30 PMالدوري التركي الممتاز
جوزتيبي
اتحاد بن قردان
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
النادي الإفريقي
النادي البنزرتي
1
:
1
03:00 PMالدوري التونسي
نجم المتلوي
الفتح الرباطي
1
:
0
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
المغرب التطواني
حرس الحدود
1
:
0
02:30 PMكأس مصر
بتروجيت
الاتحاد السكندري
1
:
0
02:30 PMكأس مصر
النصر
أبها
1
:
0
02:30 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
العربي
الصفا
1
:
0
04:25 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد
الهلال
0
:
0
04:45 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
الجبلين
تعليقات الفيسبوك