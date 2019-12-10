ليفربول يتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على سالزبورج بهدفين (فيديو)

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ليفربول وريد بول سالزبورج
حقق فريق ليفربول الإنجليزي انتصارًا مهما خارج الديار على مضيفه العنيد ريد بول سالزبورج النمساوي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، على ملعب "ريد بول آرينا"، بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الريدز بذلك لدور الـ16 من البطولة الأوروبية الكبيرة.
سجل ثنائية فريق ليفربول كل من: نابي كيتا في الدقيقة 57، محمد صلاح في الدقيقة 58.
في الدقيقة 57، اخترق الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني منطقة جزاء ريد بول من الجهة اليسرى، وأرسل كرة عرضية إلى نابي كيتا داخل سددها برأسه في الشباك.
وفي الدقيقة 58، راوغ الجناح الدولي المصري محمد صلاح حارس مرمى ريد بول سالزبورج ببراعة وسدد الكرة في الشباك الخالية من حارسها محرزًا هدف الريدز الثاني.
وبهذا الانتصار نجح فريق ليفربول في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا وفي جعبته 13 نقطة، يليه نابولي والذي تأهل أيضًا للدور المقبل من البطولة في الوصافة، وفي جعبته 12 نقطة بعد انتصاره على جينك البلجيكي اليوم أيضًا.
ريد بول سالزبورج
0
:
2
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
ليفربول
نابولي
4
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
جينك
ليون
0
:
2
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
لايبزيج
تشيلسي
2
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليل
بوروسيا دورتموند
1
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
سلافيا براج
إنتر ميلان
0
:
1
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
برشلونة
أياكس
0
:
1
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
فالنسيا
بنفيكا
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
زينيت سان بيترسبورج
إتحاد كلباء
6
:
2
04:00 PMدوري الخليج العربي
عجمان
نادي خورفكان
0
:
2
04:00 PMدوري الخليج العربي
الظفراء
الشارقة
0
:
0
06:30 PMدوري الخليج العربي
بني ياس
نادي شاهين بوشهر
1
:
1
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نفط مسجد سليمان
2
:
1
03:05 PMدوري المحترفين الإيراني
سايبا
بیرسبولیس
2
:
1
04:00 PMدوري المحترفين الإيراني
جول جوهار
الجونة
1
:
4
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إنبي
الانتاج الحربي
1
:
1
07:30 PMالدوري المصري الممتاز
سموحة
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