ليفربول يتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على سالزبورج بهدفين (فيديو)

حقق فريق ليفربول الإنجليزي انتصارًا مهما خارج الديار على مضيفه العنيد ريد بول سالزبورج النمساوي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، على ملعب "ريد بول آرينا"، بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الريدز بذلك لدور الـ16 من البطولة الأوروبية الكبيرة.

سجل ثنائية فريق ليفربول كل من: نابي كيتا في الدقيقة 57، محمد صلاح في الدقيقة 58.

في الدقيقة 57، اخترق الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني منطقة جزاء ريد بول من الجهة اليسرى، وأرسل كرة عرضية إلى نابي كيتا داخل سددها برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 58، راوغ الجناح الدولي المصري محمد صلاح حارس مرمى ريد بول سالزبورج ببراعة وسدد الكرة في الشباك الخالية من حارسها محرزًا هدف الريدز الثاني.

وبهذا الانتصار نجح فريق ليفربول في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا وفي جعبته 13 نقطة، يليه نابولي والذي تأهل أيضًا للدور المقبل من البطولة في الوصافة، وفي جعبته 12 نقطة بعد انتصاره على جينك البلجيكي اليوم أيضًا.