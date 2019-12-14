بكعب وكوبري.. محمد صلاح يسجل هدفه الثاني في واتفورد (فيديو)

نجح فريق ليفربول في تسجيل الهدف الثاني بمرمى واتفورد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليا، في بداية انطلاق الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتمكن محمد صلاح من إحراز الهدف الثاني بكعبه في الدقيقة 90، بعد تسديدة طائشة من ديفوك أوريجي، تابعها صلاح بلمسة واحدة في الشباك.

وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول الأول، بعد مرور 38 دقيقة من زمن الشوط الأول، مسجلا هدفا عالميا بقدمه اليمنى، في المقص الأيسر لمرمى بن فوستر حارس مرمى واتفورد.

ليفربول يسعى لتعزيز صدارته بدون هزيمة في البريميرليج

ويتربع فريق ليفربول، على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ويملك في رصيده 46 نقطة، جمعها بعدما حقق لاعبوه 15 انتصارا وتعادل الريدز في مباراة واحدة، ولم يتعرضوا لأي خسارة في أي مباراة بالموسم الجاري حتى الآن، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في الموسم الحالي بالـ"بريميرليج".

وأحرز لاعبو الريدز قبل مباراة اليوم 40 هدفا، ويعد الفريق صاحب "ثاني أقوى خط هجوم" في الدوري الإنجليزي، وتلقت شباك الريدز 14 هدفا ليعد صاحب "ثاني أقوى خط دفاع" بالبريميرليج.

على الجانب الآخر، يقبع فريق واتفورد، في ذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط فقط، حققها من انتصار واحد فقط وتعادل في ست مباريات، وخسر في 9 مواجهات أخرى، ويعد واتفورد ثاني أكثر فريق تعرضا للخسارة في الموسم الجاري، بعد فريق نورويتش سيتي الذي خسر 11 مرة، وأحرز لاعبو واتفورد، 9 أهداف فقط وتلقت شباكهم 30 هدفا.

وبدأت مباراة ليفربول ضد واتفورد، في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة "الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة"، حيث تقام على ملعب أنفيلد، معقل فريق الريدز ويقودها الحكم الإنجليزي أندريه مارينر.