بعد ثنائية واتفورد.. صلاح يتقدم في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل المصري محمد صلاح هدفين قاد بهما ليفربول للفوز على واتفورد بهدفين نظيفين، في المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع صلاح رصيده إلى 9 أهداف، بعد ثنائية واتفورد، ليصل للمركز الخامس في قائمة هدفي الدوري الإنجليزي، ويفصله 7 أهداف عن متصدر الهدفين جيمي فردي لاعب ليستر سيتي الذي سجل 16 هدفا.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 49 نقطة، متقدما أمام ليستر سيتي الذي يستضيف نوريتش سيتي لاحقا بفارق 11 نقطة، فيما بقي واتفورد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

الجدير بالذكر أن الريدز سيسافر اليوم إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث سيلاقي الفائز من مونتيري المكسيكي والسد القطري في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.