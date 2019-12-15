ليفربول ينشر هدف محمد صلاح في مرمى واتفورد بتقنية 360 درجة (فيديو)

نشر حساب نادي ليفربول الإنجليزي، على "تويتر"، هدف محمد صلاح، العالمي في مرمى واتفورد الذي سجله بالأمس، في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بتقنية "360 درجة".

ونجح محمد صلاح، في تسجيل هدف ليفربول الأول، في مرمى ضيفه واتفورد، قبل نهاية الشوط الأول بسبع دقائق.

واستقبل "صلاح" الكرة من زميله السنغالي ساديو ماني، وقام بمراوغة مدافع واتفورد، قبل أن يضع الكرة بيمناه في المقص الأيسر لمرمى الحارس بن فوستر.

وقام حساب ليفربول على "تويتر"، بنشر هدف محمد صلاح العالمي، بتقنية 360ْ درجة، حيث جرى تصوير الكرة من كافة زوايا الملعب وعرضها في لقطة واحدة.

وقاد محمد صلاح، فريقه للفوز بهدفين دون رد على واتفورد، وأحرز اللاعب المصري هدفي فريقه، ليعزز صدارته برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط عن وصيف الترتيب ليستر سيتي، والذي اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف أمام ضيفه نورويتش سيتي.

ليفربول يستعد لخوض كأس العالم للأندية

ويستعد ليفربول "بطل دوري أبطال أوروبا" لخوض كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر، حيث يلتقي مونتيري المكسيكي "بطل دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى" يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي البطولة، بينما يلتقي الهلال السعودي "بطل دوري أبطال آسيا"، ضد فريق فلامنجو البرازيلي "بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية ليبرتادوريس".

وأطاح مونتيري المكسيكي، بفريق السد القطري بطل الدوري المحلي في قطر، بعد الفوز عليه بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما انتصر الهلال السعودي على الترجي التونسي بهدف دون مقابل سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز.