عاجل.. ليفربول يضم بديل محمد صلاح من سالزبورج رسمياًً

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تاكومي مينامينو لاعب ليفربول الجديد
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تعاقده بشكل رسمي مع الياباني تاكومي مينامينو من ريد بول سالزبورج النمساوي، بعد اجتيازه الكشف الطبي الذي خضع له داخل النادي، أمس الأربعاء، من أجل اتمام إجراءات انتقاله بشكل نهائي لحامل لقب دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يظهر اللاعب الياباني تاكومي مينامينو مع ليفربول بشكل رسمي بداية من يناير المقبل، من أجل أن يصبح جزء من تشكيل الريدز في انطلاق منافساته بالعام المقبل، لا سيما بعد أن قدم أداء استثنائياً رفقة فريقه النمساوي هذا الموسم بجميع المسابقات، وعلى رأسهم دوري أبطال أوروبا.
We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019
リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1
ووجه ليفربول خطواته تجاه مينامينو من أجل تحصين صفوفه من الرحيل المحتمل للدولي محمد صلاح، الذي يعد هدفاً أول في حسابات أندية القمة في أوروبا وفي مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة، اللذان يتصارعان على خدماته من أجل تدعيم صفوفهما التي عانت على مستوى بعض المراكز هذا الموسم.
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