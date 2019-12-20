ميسي يتصدر وصلاح في المركز الخامس بقائمة أفضل 100 لاعب في 2019

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محمد صلاح لاعب ليفربول
تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الخامس بقائمة أفضل 100 لاعب في العالم، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وذكرت الصحيفة البريطانية، اليوم الجمعة، أن الفرعون المصري حل في المركز الخامس بقائمة أفضل 100 لاعب، خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والذي تصدر القائمة.
واحتل الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، المركز الثاني بالقائمة وبعده ساديو ماني، ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في المركز الرابع.
وتواجد 32% من لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي في الـ50 لاعبا الأوائل في القائمة، وأضافت الصحيفة أن الاستفتاء شارك فيه 239 من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي على مستوى العالم من 63 دولة.
وكان محمد صلاح قد احتل المركز الـ69 في استفتاء "الجارديان" عام 2015، قبل أن يأتي في المرتبة الـ65 في 2016، ثم ارتقى للمركز الـ22 في 2017، وحل في المرتبة الخامسة في 2018.
الجدير للذكر أن صلاح ينتظر خوض نهائي كأس العالم للأندية رفقة ليفربول أمام فلامينجو البرازيلي، غدا السبت في قطر.
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