فيرمينيو يضرب فلامنجو بالهدف الأول في نهائي مونديال الأندية (فيديو)

سجل ليفربول الإنجليزي الهدف الأول في شباك فلامنجو البرازيلي، خلال المباراة التي تجمعهما بملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء الهدف الأول عن طريق روبرتو فيرمينيو، في الدقيقة 99 من الوقت الإضافي للمباراة.

ويقود محمد صلاح، تشكيل ليفربول أمام فلامنجو البرازيلي، وشهد التشكيل عودة ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، للمشاركة بصفة أساسية، حيث دفع المدير الفني يورجن كلوب، بكل نجومه منذ بداية اللقاء، كما عاد فيرجيل فان دايك، للمشاركة مع الريدز، بعدما غاب عن مباراة مونتيري في نصف النهائي.

ويعتمد الألماني يورجن كلوب، على طريقة 4-3-3، من أجل تحقيق لقبه الثالث في مشواره مع الريدز، بعدما حصد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، على حساب توتنهام، ولقب السوبر الأوروبي.