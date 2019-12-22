الأهلي يسعى لضم إليكي النيجيري لتدعيم الهجوم وصلاح محسن يرحب بالإعارة

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فايلر المدير الفني للأهلي
تواصل إدارة الأهلى تحركاتها من أجل حسم صفقة التعاقد مع مهاجم جديد خلال الساعات المقبلة، لتدعيم خط الهجوم، وتحاول الإدارة الحمراء فى الوقت الحالى تخفيض المقابل المادى مع نظرائهم فى لوزيرن السويسرى لإتمام التعاقد مع النيجيرى بليسنج إليكى.
وتسعى إدارة الأهلى، من خلال التواصل مع وكيل المهاجم النيجيرى، لبحث تخفيض شروط ناديه السويسرى الذى طلب 3 ملايين دولار من أجل التخلى عن خدماته إلا أن الإدارة الحمراء رفضت المقابل المادى شكلاً ومضموناً وتحاول تخفيض المبلغ لإتمام التعاقد مع «إليكى» خاصة فى ظل تمسك رينيه فايلر بالتعاقد معه.
فى سياق آخر، رحب صلاح محسن، مهاجم الفريق، بالرحيل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى، حيث يفاضل اللاعب فى الوقت الحالى بين العودة لناديه السابق إنبى وأكثر من عرض من عدة أندية فى الدورى طلبت الحصول على خدماته.
وعلى جانب آخر، يختتم الفريق الأول بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، تدريباته اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، غداً الاثنين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز.
وأعلن الجهاز الفنى عودة الثلاثى المصاب أحمد فتحى وعمرو السولية ورامى ربيعة من الإصابات التى ضربتهم فى الفترة الأخيرة، وغابوا على أثرها عن مباراة الإسماعيلى الأخيرة فى الدورى، الخميس الماضى.
ويدرس الجهاز الفنى للأهلى إجراء عدة تغييرات فى تشكيل وخطة الفريق فى مباراة الغد، بسبب حالة الإجهاد التى ضربت اللاعبين من جهة، وقوة الفريق السكندرى وظروف الإصابات من جهة أخرى، حيث ينوى المدرب السويسرى إعادة محمد مجدى «قفشة» إلى مركز صانع الألعاب مرة أخرى بدلاً من الارتكاز، خاصة فى ظل التراجع الهجومى الكبير فى المباراتين الأخيرتين تحديداً أمام حرس الحدود والإسماعيلى، وفشل أجايى ووليد سليمان فى القيام بمهام «قفشة» فى التمرير المتقن وإمداد المهاجمين بالكرات السهلة.
ويدرس الجهاز الفنى أيضاً تثبيت المالى أليو ديانج فى وسط الملعب بعد ظهوره بشكل رائع فى المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلى وقيادة خط الوسط بنجاح شديد، واللعب بجوار السولية على أن يتقدم قفشة لمركزه فى مركز صانع اللعب، وينتظر أن يعود أحمد فتحى لمركزه الظهير الأيمن أيضاً بعد تعافيه على حساب محمد هانى، فى الوقت الذى ما زال الجهاز الفنى يفاضل فيه بين الثلاثى أجايى وأزارو ومروان محسن لقيادة هجوم الفريق فى مباراة الغد.
فى سياق متصل، عقد رينيه فايلر، جلسة خاصة مع النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الفريق، لمحاولة معرفة أسباب تراجع مستواه بشدة فى المباريات الأخيرة وغياب التركيز عنه داخل الملعب وهو ما جعله يصوم عن التهديف فى آخر سبع مواجهات سواء فى البطولة المحلية أو الأفريقية.
وتحدث المدير الفنى مع المهاجم النيجيرى من أجل معرفة أسباب عدم تركيزه خاصة أنه وصل لمستوى رائع منذ توليه المسئولية وهو ما جعله يضعه المهاجم الأول فى حساباته وتفضيله على الثنائى وليد أزارو ومروان محسن، وطالب «فايلر» من «أجايى» عدم التفكير فى أى شىء خلال الفترة الحالية ووضع تركيزه الكامل مع الفريق داخل الملعب لمواصلة الانتصارات وتخطى المرحلة الصعبة فى الدورى والبطولة الأفريقية.
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