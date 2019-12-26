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محمد صلاح يهدر فرصة هدف محقق بعد مراوغة حارس ليستر سيتي (فيديو)

10:41 م | الخميس 26 ديسمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
محمد صلاح يهدر فرصة هدف محقق بعد مراوغة حارس ليستر سيتي (فيديو)

محمد صلاح

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شهدت الدقيقة 11 من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتي إهدار محمد صلاح لاعب ليفربول فرصة هدف محقق، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الـ19 من عمر الدوري الإنجليزي.

وجاءت الفرصة بعد هجمة مرتدة سريعة للغاية بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام انتهت ببينية سحرية من نابي كيتا، استغلها محمد صلاح وتمكن من اختراق دفاعات ليستر سيتي المتقدمة ومراوغة الحارس كاسبر شمايكل المتقدم عن مرماه، لكنه سدد الكرة بشكل غير متقن في الشباك الجانبية للقائم الأيمن للمرمى.

 

ويتربع ليفربول على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وفي جعبته 49 نقطة حتى الآن.

فيما يحتل فريق ليستر سيتي وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 39 نقطة حتى الآن بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية الكبيرة.

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