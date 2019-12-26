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80 دقيقة.. ليفربول يتألق وليستر يستسلم

11:40 م | الخميس 26 ديسمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
80 دقيقة.. ليفربول يتألق وليستر يستسلم

مباراة ليفربول وليستر سيتي

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مرت 80 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وليستر سيتي، على ملعب "كينج باور"، بالجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وتشير النتيجة لتقدم الريدز برباعية نظيفة.

نجح فريق ليفربول في توسيع الفارق أمام مضيفه ليستر، بهدفين في أقل من 5 دقائق عن طريق جيمس ميلنر وروبرتو فيرمينو.

ودفع يورجن كلوب بالثنائي جيمس ميلنر وديفوك أوريجي بدلا من محمد صلاح ونابي كيتا، ليتحصل فريق ليفربول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع كاجلار سويونكو، ليسجل منها جيمس ميلنر الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وقضى روبرتو فيرمينو على آمال ليستر سيتي، بالهدف الثالث بعد عرضية متقنة من زميله أرنولد في الدقيقة 75 من أحداث المباراة.

وتوج الظهير الإنجليزي الشاب ترنت ألكسندر أرنولد مجهوده بالهدف الرابع من تسديدة أرضية صاروخية، في الدقيقة 78 بعد تمريرة من ساديو ماني.

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