تقارير: أزمة جديدة بين صلاح وكلوب بسبب ليستر سيتي

لم يظهر الدولي محمد صلاح بمستوى جيد، رفقة ليفربول أمام ليستر سيتي، خلال اللقاء الذي أقيم بالـ«بوكسينج داي»، والذي حسمه الريدز برباعية نظيفة، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن صلاح أثار غضب يورجن كلوب، بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ داخل الملعب، وإهداره العديد من الفرص المحققة، إضافة إلى عدم مبالاته تمرير الكرة لزملائه خلال اللقاء، الأمر الذي أثار غضب المدرب الألماني، ودفعه لإجراء تبديل، تضمن خروج الفرعون والدفع بديفوك أوريجي.

كلوب يثير غضب صلاح بسبب استبداله في لقاء ليستر سيتي

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن خروج صاحب الـ27 عاماً من الملعب قبل نهاية اللقاء بما يقرب من 20 دقيقة، أًصابه بحالة من الغضب والاستياء، لعدم منحه الفرصة كاملة، لتدارك الأزمة واستعادة مستواه، من أجل كسر صيامه التهديفي، من خلال الدفع بديفوك أوريجي بديلاً له.

واستطاع ليفربول أن يبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لينفرد بالمركز الأول مبتعداً عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه بـ13 نقطة، وذلك بعد انقضاء 19 جولة، حقق خلالهم الفوز في 18 مباراة وتعادل مرة وحيدة، ولم يمنى بالهزيمة طوال مسيرته بالبريميرليج هذا الموسم، حاصداً 52 نقطة في رصيده، بينما يوجد الثعالب في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.