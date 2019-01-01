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عاجل.. شباب يد مصر يتفوق على النرويج ويتأهل لنصف نهائي المونديال

08:21 م | الخميس 25 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. شباب يد مصر يتفوق على النرويج ويتأهل لنصف نهائي المونديال

منتخب الشباب

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نجح المنتخب الوطني لشباب كرة اليد بالتأهل إلى نصف نهائي مونديال اليد، وذلك عقب الانتصار على النرويج بدور الـ8 بنتيجة 29-27.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب النرويجي بنتيجة 14-12.

وكان شباب الفراعنة قد نجحوا في تصدر المجموعة الثانية من مونديال الشباب بدون أي هزيمة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني لشباب اليد لم يتلق أي خسارة تذكر في البطولة حتى الآن.

وبذلك يضمن المنتخب الوطني التواجد ضمن الأربعة الكبار بالبطولة، وينافس على التتويج بأحد ميداليات المونديال.

ومن المقرر أن يواجه شباب الفراعنة المنتخب الفرنسي بالدور نصف النهائي من البطولة.

لقب وحيد من مونديال الشباب في خزائن بطولات الفراعنة

ُيذكر أن المنتخب الوطني قد سبق وأن توج بمونديال شباب اليد من قبل عام 1993 على حساب الدنمارك في البطولة التي أقيمت فعالياتها وقتها في مصر.

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