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عاجل.. فرنسا تنهى مغامرة منتخب مصر في مونديال اليد للشباب

07:30 م | السبت 27 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
عاجل.. فرنسا تنهى مغامرة منتخب مصر في مونديال اليد للشباب

مباراة مصر وفرنسا

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ودع المنتخب المصري للشباب بطولة كأس العالم لليد، منذ قليل، بعد الخسارة من منتخب فرنسا في دور نصف النهائي بنتيجة 35/33. 

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب الفرنسي على شباب الفراعنة بنتيجة 19/16.

وشهدت المباراة تفوق واضح لمنتخب مصر في بدايتها، بينما عاد المنتخب الفرنسي واستمر في التفوق في النتيجة منذ منتصف الشوط الأول حتي نهاية اللقاء. 

يذكر أن المنتخب الوطني لشباب كرة اليد نجح في التأهل إلى نصف نهائي مونديال اليد، وذلك عقب الانتصار على النرويج بدور الـ8 بنتيجة 29-27.

مشوار المنتخب في البطولة

ونجح منتخب مصر للشباب في كرة اليد في الصعود كأول المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط بعد الفوز علي كل من أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا.

وكان منتخب مصر تأهل لنصف نهائي البطولة بعد التغلب على النرويج بنتيجة 29-27، في مباراة شهدت تألق شباب الفراعنة.

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