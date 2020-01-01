أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بني مزار يضم "نيستا" مغاغة لمدة 3 سنوات

سولشاير يعلن قائمة مانشستر يونايتد للمشاركة في الدوري الأوروبي

بالفيديو.. حسام غالي يوجه رسالة خاصة لميدو قبل افتتاح دورة الجونة الودية

الجونة يضم لاعب الزمالك السابق

مصر تهزم بورتريكو في افتتاح بطولة العالم لناشئات الطائرة

12:19 ص | الجمعة 06 سبتمبر 2019
كتب: محمد محجوب
مصر تهزم بورتريكو في افتتاح بطولة العالم لناشئات الطائرة

منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة

أخبار متعلقة

فاز منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة على نظيره بورتريكو بنتيجة 3-1 في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة، في المباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :

26-24 ، 20-25 ، 30-28 ، 25-21.

وتلعب مصر غدًا أمام الكاميرون في ثاني مواجهاتها بالبطولة.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من الكاميرون وبورتريكو والصين والبرازيل.

وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من مى غزال، سابين حسن، سلمى يوسف، فريدة الحناوى، نور إيهاب، ندى مرجان، سما عماد، ساندي الشرنوبى، آية عماد، مريم ثابت، لوجين ياسر، سلمى عبد الهادى.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

مجموعات البطولة 

المجموعة الأولى فى البطولة: مصر، البرازيل، الصين، الكاميرون، بورتريكو.

المجموعة الثانية: كندا، إيطاليا، كوريا، المكسيك، أمريكا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، بيلاروسيا، رومانيا، روسيا، تايلاند.

المجموعة الرابعة: بلغاريا، الكونغو، اليابان، بيرو، تركيا.

أخبار قد تعجبك

منافسة شرسة بين "الشناوي وإكرامي" بالأهلي.. وفايلر في صدمة بسبب المهاجمين

استطلاع رأى

  • قبرص

    قبرص

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • كازاخستان

    كازاخستان

  • إستونيا

    إستونيا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • روسيا البيضاء

    روسيا البيضاء

  • سلوفينيا

    سلوفينيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • بولندا

    بولندا

  • سان مارينو

    سان مارينو

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • بلجيكا

    بلجيكا

  • سلوفاكيا

    سلوفاكيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • كرواتيا

    كرواتيا

  • ألمانيا

    ألمانيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • هولندا

    هولندا

  • اسكتلندا

    اسكتلندا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • روسيا

    روسيا

  • ويلز

    ويلز

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • أذربيجان

    أذربيجان

  • النمسا

    النمسا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • لاتفيا

    لاتفيا

  • جزر القمر

    جزر القمر

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • توجو

    توجو

  • جامبيا

    جامبيا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • أنجولا

    أنجولا

  • تشيلي

    تشيلي

  • 0

    :

    0

    04:00 AM

    مباريات دولية ودية
  • الأرجنتين

    الأرجنتين

  • تونس

    تونس

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • موريتانيا

    موريتانيا

  • المغرب

    المغرب

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • بوركينا فاسو

    بوركينا فاسو

الأكثر قراءة

تقارير: الأهلي يضم قصي رجب مهاجم النجم الساحلي مجاناً

بالفيديو| بعد اقتراب أدريان تريبيل من الأهلي.. قاعدة صواريخ ومهارة استثنائية

القصة الكاملة.. محمد صلاح للبيع في ليفربول
اتحاد الكرة يقلص صلاحيات "المسابقات".. وتدريبات خاصة للحكام على تقنية الفيديو