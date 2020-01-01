مصر تهزم بورتريكو في افتتاح بطولة العالم لناشئات الطائرة

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منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة
فاز منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة على نظيره بورتريكو بنتيجة 3-1 في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة، في المباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :
26-24 ، 20-25 ، 30-28 ، 25-21.
وتلعب مصر غدًا أمام الكاميرون في ثاني مواجهاتها بالبطولة.
ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من الكاميرون وبورتريكو والصين والبرازيل.
وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من مى غزال، سابين حسن، سلمى يوسف، فريدة الحناوى، نور إيهاب، ندى مرجان، سما عماد، ساندي الشرنوبى، آية عماد، مريم ثابت، لوجين ياسر، سلمى عبد الهادى.
وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.
المجموعة الأولى فى البطولة: مصر، البرازيل، الصين، الكاميرون، بورتريكو.
المجموعة الثانية: كندا، إيطاليا، كوريا، المكسيك، أمريكا.
المجموعة الثالثة: الأرجنتين، بيلاروسيا، رومانيا، روسيا، تايلاند.
المجموعة الرابعة: بلغاريا، الكونغو، اليابان، بيرو، تركيا.
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