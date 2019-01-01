عاجل| أحمد أحمد يتدخل لحل أزمة توقف مباراة الترجي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

تدخل الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي من أجل حل أزمة المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد المغربي، بعدما لغى حكم المباراة بكاري جاساما هدفًا صحيحًا للوداد في المباراة.

ودخل أحمد أحمد إلى الملعب الأولمبي برادس، لحل الأزمة واستكمال المباراة، خاصة بعد وقوف لاعبي الوداد وعدم استكمال المباراة، بسبب الهدف الذي ألغاه الحكم ورفض عدم اللجوء لتقنية الفيديو.

بكاري جاساما يحرم الوداد من هدف صحيح أمام الترجي ويرفض اللجوء للفار

رفض بكاري جاساما حكم مباراة الترجي والوداد المغربي احتساب هدفًا للوداد المغربي، بعدما أحرزه وليد الكارتي، خلال الشوط الثاني، في المباراة المقامة بينهما على الملعب الأولمبي برادس.

وعلى الرغم من عدم وجود أي مخالفات بشأن الهدف الذي أحرزه الوداد إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف، ورفض بكاري عدم النظر لتقنية الفيديو، على الرغم من اعتراض اللاعبي على أرض الملعب.

وتوقفت المباراة للعديد من الدقائق، وصمم حكم المباراة على موقفه، بعدم اللجوء لتقنية الفيديو.

وخلال المباراة قال المعلق المغربي جواد بدة، نريد حقوقنا في المباراة ولا نريد مساعدة الحكام، فقد سرقنا في مباراة الذهاب ولا نريد أن نسرق في مباراة الإياب.

توقف مباراة الترجي والوداد بسبب إلغاء هدف الكارتي

اعترض لاعبو الوداد المغربي على حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما، الذي يدير مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما ألغى هدفًا صحيحًا للفريق المغربي.

وتوقفت المباراة منذ الدقيقة 60 نظرًا لاعتراض لاعبي الفريق على الهدف الذي أحرزه الوداد.

الفار معطل في نهائي أفريقيا بعلم بكاري جاساما

قال عصام الشوالي المعلق التونسي أثناء التعليق على مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا إن تقنية الفيديو الفار معطلة منذ انطلاق اللقاء.

وأوضح الشوالي أثناء التعليق على اللقاء أن جاساما استقر على بدء اللقاء رغم تعطل تقنية الفار، وهو ما وضع الحكم في ورطة بعد طلب لاعبي الوداد اللجوء للفار في أحد الكرات التي احتسبت هدفا وألغيت بداعي التسلل.

وأكد حديث الشوالي معلق قنوات بي ان باللغة الفرنسية أيضا، مشددا على أن تقنية الفار معطلة منذ انطلاق اللقاء.

رفض بكاري جاساما حكم مباراة الترجي والوداد المغربي احتساب هدفًا للوداد المغربي، بعدما أحرزه وليد الكارتي، خلال الشوط الثاني، في المباراة المقامة بينهما على الملعب الأولمبي برادس.

وعلى الرغم من عدم وجود أي مخالفات بشأن الهدف الذي أحرزه الوداد إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف، ورفض بكاري عدم النظر لتقنية الفيديو، على الرغم من اعتراض اللاعبي على أرض الملعب.