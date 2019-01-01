"كاف" يصدر بيانا عاجلا عن أحداث مباراة الترجي والوداد

أصدر الاتحاد الأفريقي، لكرة القدم بيانا بشأن أحداث مباراة الترجي التونسي والداد المغربي، التي أقيمت أمس في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانسحب الفريق المغربي وتوج الترجي بطلا للبطولة للعام الثاني على التوالي.

ودعا الكتب التنفيذي في بيان الاتحاد الأفريقي لاجتماع طارئ، يوم الثلاثاء المقبل، 4 يونيو لمناقشة أزمة المباراة.

فضيحة تحكيمية في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا فضيحة تحكيميا في نهائي دوري الأبطال، حينما أحرز وليد الكرتي مهاجم فريق الوداد هدفا صحيحا في شباك الترجي بنهائي البطولة التي تقام على ملعب رادس.

وألغى حكم اللقاء بكاري جاساما هدف الوداد بداعي التسلل إلا أن الإعادة التليفزيونية أثبتت صحة الهدف، ليحتج الجهاز الفني والإداري للفريق المغربي على الجامبي مطالبين بالعودة لتقنية الفيديو.

أعلن الحكم بكاري جاساما نهاية المباراة بتتويج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب فريق الوداد المغربي من المباراة.

وذكر مراسل قناة بي إن سبورت أن تقنية الفار تم تشغيلها، إلا أن الوداد رفض استكمال اللقاء مطالبا بإعادة المباراة.

قال خليل شمام لاعب فريق الترجي التونسي إن الحكم بكاري جاساما أخبر اللاعبين بخوض لقاء الوداد بنهائي أفريقيا بدون استخدام تقنية الفيديو نظرا لتعطل جهاز الفار.