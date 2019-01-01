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رئيس الوداد: سنلجأ لـ"فيفا" و "تاس".. لم يتم إخبارنا بأمر فار والترجي حاول استفزازي

10:36 ص | السبت 01 يونيو 2019
كتب: أحمد أبوالليل
رئيس الوداد: سنلجأ لـ"فيفا" و "تاس".. لم يتم إخبارنا بأمر فار والترجي حاول استفزازي

الوداد المغربي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أكد سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي أن النادي لن يقبل بما وقع أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسيلجأ لكل المنتظمات الكروية الدولية بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الدولية "تاس".

ووصف الناصيري، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم 24" المغربية، أن الوداد سيلجأ للفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية من أجل البث في هذا النهائي واسترجاع حقوق النادي.

ونفى رئيس الوداد نفيا قاطعا إخبار الكاف للناديين بأن تقنية الفيديو غير مشغلة، كما أكد أيضا على أن حمدي لمدب، رئيس الترجي، حاول استفزازه بعد نزوله لأرضية الملعب.

ونجح فريق الترجي التونسي، في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التولي، عقب إعلان الحكم بكاري جاساما نهاية المباراة، بعد انسحاب فريق الوداد المغربي من المباراة.

وشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا فضيحة تحكيميا، حينما أحرز وليد الكرتي مهاجم فريق الوداد هدفا صحيحا في شباك الترجي بنهائي البطولة التي تقام على ملعب رادس.

وألغى حكم اللقاء بكاري جاساما هدف الوداد بداعي التسلل إلا أن الإعادة التليفزيونية أثبتت صحة الهدف، ليحتج الجهاز الفني والإداري للفريق المغربي على الجامبي مطالبين بالعودة لتقنية الفيديو.

وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة ونصف، في ظل تعطل تقنية الفيديو حسب ما ذكرت العديد من التقارير المغربية وشبكة بي إن سبورت.

"كاف" يصدر بيانا عاجلا عن أحداث مباراة الترجي والوداد

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر بيانا بشأن أحداث مباراة الترجي التونسي والداد المغربي، التي أقيمت أمس في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانسحب الفريق المغربي وتوج الترجي بطلا للبطولة للعام الثاني على التوالي.

ودعا الكتب التنفيذي في بيان الاتحاد الأفريقي لاجتماع طارئ، يوم الثلاثاء المقبل، 4 يونيو لمناقشة أزمة المباراة.

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