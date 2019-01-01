الكاف يؤجل حسم مصير نهائي أفريقيا إلى غد الأربعاء

قالت تقارير صحفية مغربية إن الاتحاد الأفريقي"كاف" أجل اجتماعه إلى غد الأربعاء من أجل البت في الأزمة الدائرة في الوقت الحالي بين الترجي التونسي والوداد المغربي بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تأجيل قرار الاتحاد الأفريقي كاف، بسبب ارتباط أعضاء المكتب التنفيذي بحضور حفل من تنظيم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

اجتماع ماكرون يؤجل حسم مصير نهائي أفريقيا

وانطلقت فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بالكاف اليوم في باريس، لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي والوداد يوم الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي توقف نحو ساعة، بسبب إلغاء هدف للفريق المغربي، قبل أن يقرر باكاري جاساما إطلاق صافرة النهاية، وإعلان الترجي بطلاً لدوري الأبطال.

وعقد الاجتماع ظهر اليوم فيما تجمع عدد كبير من جماهير الفريقين أمام مقر عقد الاجتماع قبل رفع الجلسة وتأجيل القرار إلى الأربعاء.

وكان أحمد أحمد رئيس الكاف دعا يوم السبت الماضي اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ اليوم لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الأفريقية، حيث طالب الوداد بإعادة اللقاء فيما يرى الترجي أحقيته في اللقب.

وحاصرت أعداد من جماهير ناديي الترجي التونسي والوداد المغربي،الفندق الذي يستضيف اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في باريس، والمقرر أن يصدر عنه قرار نهائي بشأن لقاء الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إما بالإعادة أو الاستقرار على تتويج الترجي بلقب البطولة، حسب ما ذكرت عدد من التقارير الصحفية.

وكان عدد من جماهير الفريقين قد عبروا عن غضبهم حيال الأحداث التي شهدها لقاء الفريقين، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي توقف نحو ساعة، بسبب إلغاء هدف للفريق المغربي، قبل أن يقرر باكاري جاساما إطلاق صافرة النهاية، وإعلان الترجي بطلاً لدوري الأبطال.

الجماهير تحتج في فرنسا بسبب نهائي الأبطال

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية عن مصدر موثوق حسب ما ذكرت، أن الاتجاه السائد داخل الاتحاد الأفريقي، هو إعادة المباراة بين الفريقين في بلد محايد، وذلك بعد الأزمة التي اندلعت على خلفية قرار "كاف" باعتبار الوداد منسحباً من المباراة وإعلان الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، على أن تقام المواجهة تلك المرة بدون جماهير، تفادياً لحدوث أي أعمال شغب من شأنها أن تزيد من حدة الأزمة.