عاجل| الترجي يعلن اللجوء لـ"التحكيم الدولي" ويصف قرارات "كاف" بالعار

أعلن نادي الترجي التونسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتراضه الكبير على قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الصادرة اليوم على خلفية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، برئاسة أحمد أحمد، إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بعد ختام فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تقام في مصر، على ملعب محايد.

وشهدت مباراة الإياب بين الترجي والوداد، عدم احتساب حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما هدفًا صحيحا لصالح الوداد المغربي عن طريق وليد الكارتي، ليعترض لاعبو الفريق، مطالبين لجوء حكم المباراة لتقنية الفار، وهو ما لم ينفذه الحكم، معللا تعطل التقنية في المباراة.

وطالب لاعبو الوداد المساواة، خاصة وأن مباراة الذهاب تم اللجوء للفار في العديد من الكرات، وعند طلبها في مباراة الإياب داخل استاد رادس لم يتم تطبيق التقنية.

ولم يكمل لاعبو الوداد المباراة اعتراضًا على قرار حكم المباراة بعدم اللجوء لتقنية الفيديو، ليطلق حكم المباراة صافرته، معلنًا فوز الترجي باللقب، وتم تسليم الميداليات.

ولم يقف مسئولو الوداد مكبلين الأيدي، وصعدوا الأمر، وأعلن الاتحاد الأفريقي بوجود لجنة طوارئ من أجل البت في الأمر وإصدار قرارًا نهائيًا بشأن المباراة التي أثير حولها جدلًا واسعًا.

ردود فعل الترجي على قرار "كاف"

وأكد نادي الترجي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" لجوئه لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية للاستئناف على قرارات الكاف، ووصف قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصدارة اليوم بالعار الكبير.

وأضاف نادي الترجي عبر حسابه على "تويتر": على أن الاتحاد الأفريقي سوف يخضع للعديد من الاستجوابات الأمنية في تونس بسبب قراراته.

وتعجب نادي الترجي من قرار إعادة اللقاء عقب انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا نظرًا للإجهاد الذي سوف يصيب لاعبي النادي التونسي المشاركين مع نسور قرطاج في أمم أفريقيا، وبالإضافة إلى رحيل بعض من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ما يعني عدم مشاركتهم في النهائي.