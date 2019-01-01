الترجي يستنجد بالرئيس التونسي للرد على "كاف" بعد قراره بإعادة مباراة الوداد

فتح نادي الترجي التونسي النار على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك عقب قراراته الأخيرة التي أصدرها اليوم بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي التونسي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، برئاسة أحمد أحمد، إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بعد ختام فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تقام في مصر، على ملعب محايد.

وشهدت مباراة الإياب بين الترجي والوداد، عدم احتساب حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما هدفًا صحيحا لصالح الوداد المغربي عن طريق وليد الكارتي، ليعترض لاعبو الفريق، مطالبين لجوء حكم المباراة لتقنية الفار، وهو ما لم ينفذه الحكم، معللا تعطل التقنية في المباراة.

وطالب لاعبو الوداد المساواة، خاصة وأن مباراة الذهاب تم اللجوء للفار في العديد من الكرات، وعند طلبها في مباراة الإياب داخل استاد رادس لم يتم تطبيق التقنية.

ولم يكمل لاعبو الوداد المباراة اعتراضًا على قرار حكم المباراة بعدم اللجوء لتقنية الفيديو، ليطلق حكم المباراة صافرته، معلنًا فوز الترجي باللقب، وتم تسليم الميداليات.

ولم يقف مسئولو الوداد مكبلين الأيدي، وصعدوا الأمر، وأعلن الاتحاد الأفريقي بوجود لجنة طوارئ من أجل البت في الأمر وإصدار قرارًا نهائيًا بشأن المباراة التي أثير حولها جدلًا واسعًا.

الترجي التونسي يصدر بيانًا رسميًا للرد على قرارات "كاف"

وأصدر نادي الترجي بيانًا رسميًا منذ قليل عبر موقعه الرسمي، جاء على النحو التالي:

"على الرغم من كل التوقعات قبل قرارات الاتحاد الأفريقي الاخيرة، يتجاهل أحمد أحمد ، مدفوعًا بنائبه فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، كل الحقائق التي حدثت في أعين العالم بأسره، وهي وجود خلل في تقنية الـ VAR، والمسؤولية الوحيدة في ذلك ترجع للكاف، والشركة المسئولة عن تقنية الـ "فار"، علاوة على ذلك ، يتحمل الأخير المسؤولية الكاملة عنه، هناك حقيقة أخرى تم تجاهلها وهي حقيقة المصادرة المغربية".

وتابع البيان "وفقًا لأنظمة ولوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، فإن هذا سيؤدي إلى عقوبات صارمة ضدهم! في هذه الحالة، يتجاهل أحمد أحمد كل هذه الحقائق من خلال التشكيك في تنظيم النهائي ، وبشكل خاص الجانب الأمني.. من خلال الإشارة إلى فشل السلامة ، فإن مسؤولية الفشل التي لوحظت أثناء العودة النهائية ستغير المسار".

وأكمل البيان "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو المسئول الأول عن تقنية الفار من خلال حكم المباراة المعين من قبل كاف السيد باكاري جاساما حكم غياب نهائي البطولة، أما قرار الاتحاد الأفريقي الأخيرة يعني أن الدولية التونسية فشلت في تأمين اللقاء".

وجاء ختام البيان على النحو التالي "في مواجهة هذا الكوميديا ​​المعلنة، ندعو الحكومة التونسية ورئاسة الجمهورية للرد على هذه المخططات.. من ناحية، للدفاع عن صورة بلدنا، والتي لم تفشل أبدا في تنظيم مثل هذه الأحداث... ومن ناحية أخرى للدفاع عن الترجي التونسي والرياضة التونسية هاجمت على جانب السلطات الرياضية والسياسية المغربية".