عاجل| شاهد بالصور الإفراج عن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي

أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم، الإفراج عن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعدما تم سماع أقواله، عقب القبض عليه صباح اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، وأفرجت عنه هيئة التحقيق دون أي ضمانات أو عقوبات أو حتى الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بجلسة التحقيقات.

وعاد أحمد أحمد إلى فندق إقامته بباريس، وكان في انتظاره عندد من أعضاء كاف إلى جانب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يحضر، رئيس كاف، افتتاح كأس العالم للسيدات المقرر إقامته غدًا في فرنسا، على أن يسافر إلى القاهرة يوم الأحد المقبل.

وكان قد تأخر الإفراج عن رئيس كاف، نظرًا لامتناعه عن الإدلاء بأي أقوال، لحين وصول محاميه من سويسرا.

وأكدت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية، أنه تم القبض على أحمد أحمد صباح اليوم في الثامنة والنصف صباح اليوم، للتحقيق معه والإستماع إليه من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.

رئيس كاف واجه 3 اتهامات في غساد الاتحاد الافريقي

ويواجه رئيس "كاف" 3 تهم من جانب لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي "فيفا"، يستعرضها "الوطن سبورت" كالتالي:

التهمة الأولى ضد أحمد أحمد هي التحقيق معه في انتهاكات أخلاقية مزعومة بأنه، أمر أمينه العام بدفع 20 ألف دولار، من الرشاوي في حسابات رؤساء اتحادات بكرة القدم في أفريقيا، تضمنت دولتي كاب فيردي وتنزانيا.

التهمة الثانية الموجهة لرئيس "كاف" هي تكبيد خزينة "كاف" مبلغ 830 ألف دولار كتكاليف إضافية عن طريق طلب معدات عبر شركة فرنسية، بجانب اتهامه بالتحرش بـ4 موظفات بـ"كاف" لم يتم ذكر اسمهن، وانتهاك القوانين لزيادة التمثيل المغربي داخل كاف.

وهناك تهمة ثالثة موجهة لأحمد أحمد هي شرائه سيارتين جديدتين على حساب "كاف" مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه بمدغشقر.

وكان "كاف"، أقال عمرو فهمي بسبب توجيه اتهامات بالفساد ضد أحمد أحمد بالحصول على رشاوي وإساءة استخدام مئات الآلاف من الدولارات، وفقا لوثائق رسمية، وكان من ضمن ما جاء بأحد الوثائق التي أرسلها عمرو فهمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأجل التحقيق في انتهاكات أخلاقية مزعومة بأن أحمد أحمد، أمر أمينه العام بدفع 20 ألف دولار، من الرشاوي في حسابات رؤساء اتحادات بكرة القدم في إفريقيا، تضمنت دولتي كاب فيردي وتنزانيا.