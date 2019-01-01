التفاصيل الكاملة.. صدام مع المدرب ولاعب الاتفاق السعودي سبب استبعاد معلول من أمم أفريقيا

كشف مصدر داخل معسكر منتخب تونس، عن أسباب استبعاد على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج النهائية، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، المقرر لها 21 من الشهر الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "حدث صدام قوي بين على معلول والمدير الفني الفرنسي الأن جيريس، قبل لقاء تونس أمام كرواتيا الودي، خلال المحاضرة التي سبقت اللقاء".

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: " اللاعب أراد أن يشارك في المباراة بشكل أساسي، لأنه أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب، وتم دخول أسامة الحدادي ظهير أيسر الاتفاق السعودي، بديلًا للاعب الأهلي أمام كرواتيا من جانب الجهاز الفني وهو الأمر الذي رفضه علي معلول، وتم الإعتراض بأسلوب غير لائق من اللاعب على قرار المدير الفني، وهو ما أثار غضب ألأن جيريس".

وأكمل: " وأراد ألان جيريس، أن يعاقب اللاعب، وتم اشاركه في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة".

وأردف: " ما زاد غضب على معلول، هو مشاركته في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، وكان لا يريد النزول للملعب، لولا تدخل اللاعبين وإقناعه بالمشاركة، ووعده بحل الأزمة بعد إنتهاء اللقاء".

وأنهي المصدر قائلًا: "حدثت تدخلات بعد المباراة من اللاعبين، ووديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، من أجل إنهاء الأزمة، بين اللاعب والمدرب، ولكن قرار ألان جيريس النهائي كان استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب تونس في أمم أفريقيا".

بمشاركة ساسي.. منتخب تونس يفوز على وصيف العالم بهدفين

نجح المنتخب التونسي في الفوز على منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بكرواتيا، حيث يستعد المنتخب التونسي لأمم أفريقيا والتي ستنطلق من مصر بدءًا من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

سجل هدفين المنتخب التونسي كلًا من أنيس البدري، نعيم سليتي في الدقيقتين 16،70، فيما سجل هدف كرواتيا الوحيد خلال المباراة برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 47.

قائمة تونس النهائية لأمم أفريقيا

بعد استبعاد على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، أعلن الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة نسور قرطاج في كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019.

وضمت قائمة تونس في كأس الأمم كل من: فاروق بن مصطفى - معز حسن - معز بن شريفية - ياسين مرياح - وجدي كشريدة - نسيم هنيد - أيمن بن محمد - محمد دراغر - ديلان براون - كريم العواضي - أسامة الحدادي ومارك اللمطي- غيلان الشعلالي - أيمن بن محمد - أنيس البدري - إلياس السخيري - الفرجاني ساسي وبسام الصرارفي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي وفراس شواط.