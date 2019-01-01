بالفيديو| منتخب السنغال يهزم تنزانيا بثنائية في أولى مباريات المجموعة الثالثة

فاز المنتخب السنغالي بأقل مجهود على نظيره المنتخب التنزاني بثنائية نظيفة، في المباراة، التي جمعت كلا المنتخبين، مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وأحرز هدفا أسود التيرانجا كلًا من: بالدي كيتا في الدقيقة 28، كريبان دياتا في الدقيقة 64.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد المنتخب السنغالي إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما جاء المنتخب التنزاني في المركز الأخير من المجموعة.

الإيقاف يحرم السنغال من ماني أمام تنزانيا

وغاب اللاعب ساديو ماني، قائد منتخب السنغال، وهداف فريق ليفربول، وبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن اللقاء بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف، نظرًا لتلقيه الكارت الأصفر الثاني في مشوار أسود التيرانجا بالتصفيات المؤهلة للبطولة.

وتضم المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية كلًا من منتخبات: السنغال، الجزائر، تنزانيا، كينيا، وهي المجموعة، التي تلعب جميع مبارياتها على ملعب الدفاع الجوي.

ويشارك في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا 24 منتخبًا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات، تلعب في 6 ملاعب مصرية وهي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.