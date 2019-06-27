أحدث الأخبار

أخر الأخبار

أمم أفريقيا 2019| منتخب تنزانيا يتقدم على كينيا بثنائية في الشوط الأول

إسماعيل بن ناصر: جائزة رجل المباراة حافز لمواصلة التألق

كينيا تتعادل وتنزانيا ترد بثاني الأهداف في دقيقتين

خاص| الجبلاية تستعد لإعلان قرار العفو عن عمرو وردة وعودته للمنتخب الوطني

بالفيديو| بلايلي يضمن تأهل الجزائر لثمن نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على السنغال

09:08 م | الخميس 27 يونيو 2019
كتب: أحمد الحنفي
بالفيديو| بلايلي يضمن تأهل الجزائر لثمن نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على السنغال

منتخب الجزائر يحتفل بالهدف

أخبار متعلقة

نجح المنتخب الجزائري في الفوز على منتخب السنغال، بهدف دون رد، في المباراة، التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، التي تجمعهما بالجولة الثانية، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة علي الأراضي المصرية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف البلايلي، في الدقيقة 49 من عمر المباراة، التي شهدت أحداث ممتعة.

وبدأ المنتخب السنغالي المباراة بقوة، في محاولة منه لخطف الهدف الأول، ولكن القوة الدفاعية للمنتخب الجزائري نجحت في التصدي لخطورة السنغالي ساديو ماني ورفاقه.

ولعب المنتخب الجزائري على الهجمة المرتدة، ونجح في خطف هدف المباراة الوحيد للنجم الجزائري يوسف بلايلي.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط، ضمن بهم التأهل لدور الـ16 من البطولة، بينما تجمد رصيد المنتخب السنغالي عند 3 نقاط يتواجد بهم في المركز الثاني في مجموعته.

وتضم المجموعة الثالثة في البطولة منتخبات: السنغال ، الجزائر، وكينيا، وتنزانيا.

    

نجم برشلونة يدعم السنغال 

وفي سياق أخر، شهدت المباراة حضور نجم برشلونة ومنتخب فرنسا، عثمان ديمبلي، في المباراة، التي جمعتهما حاليًا، بالجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لمؤازرة منتخب أسود التيرانجا ضد الجزائر.

يذكر أن "ديمبيلي"، من أصول سنغالية وحرص على دعم منتخب السنغال من الدفاع الجوي، في كأس الأمم الأفريقية.

 

أخبار قد تعجبك

الحوار الكامل| موسيماني: مستوى مصر الحقيقي لم يظهر حتى الآن في "كان 2019"

استطلاع رأى

  • مدغشقر

    مدغشقر

  • 1

    :

    0

    04:30 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • بوروندي

    بوروندي

  • السنغال

    السنغال

  • 0

    :

    1

    07:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • الجزائر

    الجزائر

  • كينيا

    كينيا

  • 1

    :

    1

    10:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • تنزانيا

    تنزانيا

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة مصر والكونغو في أمم أفريقيا 2019

شاهد بث مباشر مباراة مصر والكونغو في كان 2019

مصادر: كهربا يوقع للأهلي لمدة 5 سنوات في الساحل الشمالي
السنغال والجزائر يتسلحان بالكبار في مواجهة للتاريخ بكأس أمم أفريقيا