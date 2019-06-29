أمم أفريقيا 2019| التعادل السلبي يحسم قمة الكاميرون وغانا

حسم التعادل السلبي، المواجهة، التي جمعت منتخبي غانا والكاميرون، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة فعالياتها على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

وتبادل لاعبو كلا المنتخبين السيطرة على وسط الميدان في الشوط الأول، لكن دون فرص أهداف محققة من جانب لاعبي كلا الجانبين من شأنها تغيير نتيجة اللقاء.

شوط الفرص الضائعة

وفي الشوط الثاني تغير الحال تمامًا بين لاعبي كلا المنتخبين في شوط الفرص الضائعة.

ففي الدقيقة 55، تسديدة قوية من مبارك واكاسو، لاعب وسط المنتخب الغاني من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أونانا حارس مرمى الكاميرون.

وبعد ذلك تبادل لاعبي كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة وتبادل الهجمات الخطيرة، وفي الدقيقة 77 تسديدة قوية رائعة من كريستيان باسوجوج، جناح المنتخب الكاميروني الخطير من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت في كتف جوناثان مينساه من داخل منطقة الست ياردات وابتعدت الكرة عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 88، انطلق كوابينا أوسو لاعب المنتخب الغاني بسرعة كبيرة في وسط الميدان حتى وصل إلى حدود منطقة جزاء الكاميرون، وسدد كرة صاروخية اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 89، توغل رائع من أندي يادوم، لاعب الكاميرون داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى لكن أنهاها بتسديدة زاحفة وصلت سهلة على حارس المرمى.

وفي الدقيقة 90، تسديدة قوية من توماس بارتي، لاعب وسط غانا من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى من المرمى.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الكاميرون إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، في المقابل ارتفع رصيد غانا إلى نقطتين في الوصافة.