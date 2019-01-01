عاجل.. إيجالو يحرز أول أهداف نيجيريا في شباك الكاميرون

نجح المنتخب النيجيري في إحراز أول أهدافه في شباك الكاميرون، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا على ستاد الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية المقامة فعالياتها حاليًا في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

أحرز أول أهداف النسور النيجيرية إيجالو، في الدقيقة 19.

الجدير بالذكر أن المنتخب النيجيري قد نجح في التأهل لدور الـ16 من أمم أفريقيا، وذلك عقب احتلاله وصافة المجموعة الثانية من البطولة برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب الملجاشي، والذي جاء في صدارة تلك المجموعة برصيد 7 نقاط.

في المقابل نجح المنتخب الكاميروني في التأهل لهذا الدور من البطولة، وذلك عقب احتلاله وصافة المجموعة السادسة من الأمم الأفريقية، وفي جعبته 5 نقاط.