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عاجل.. نيجيريا تخطف الكاميرون بهدفين في أقل من 5 دقائق

07:24 م | السبت 06 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
عاجل.. نيجيريا تخطف الكاميرون بهدفين في أقل من 5 دقائق

إيجالو

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سجل المنتخب النيجيري هدفين في شباك منتخب الكاميرون، في أقل من 5 دقائق لتصبح النتيجة 3 أهداف لنيجيريا مقابل هدفين للكاميرون، في المباراة التي تقام علي إستاد الإسكندرية، ضمن دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وسجل الهدف الثاني عن طريق إيجالو، في الدقيقة 61 من عمر المباراة. 

وسجل الهدف الثالث أيوبي في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وكان إيجالو نجم المنتخب النيجيري، نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، وتعادل باهوكين للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 40 من عمر نفس الشوط، ثم تقدم كلينتون نجي للكاميرون بالهدف الثاني في أخر دقائق الشوط الأول.

وكان المنتخب النيجيري، نجح في الصعود في دور المجموعات، كثاني الترتيب، برصيد 6 نقاط، بينما صعد الكاميرون كثاني الترتيب إيضًا برصيد 5 نقاط في المجموعة السادسة.

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