عاجل.. لورش يصدم الجماهير المصرية بهدف مباغت في شباك الفراعنة

أحرز لورش مهاجم منتخب جنوب أفريقيا، الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في المباراة التي تقام علي إستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وسجل الهدف الأول عن طريق لوتش، في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

يذكر أن الفراعنة نجحوا في التأهل لدور الـ16 من أمم أفريقيا، بعد تصدر المجموعة الأولى من البطولة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية بدور المجموعات من البطولة، ولم يستقبل أي هدف في هذا الدور.

ونجح منتخب جنوب أفريقيا في الصعود من مجموعته، كمركز ثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد وخسارتين بدور المجموعات.