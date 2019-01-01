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عاجل.. السليتي يحرز ثالث أهداف تونس أمام مدغشقر

10:51 م | الخميس 11 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. السليتي يحرز ثالث أهداف تونس أمام مدغشقر

تونس ومدغشقر

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أحرز منتخب تونس، ثالث أهدافه في شباك نظيره مدغشقر، في المباراة، التي تجمع المنتخبين حاليًا على ستاد السلام، في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية.

وأحرز هدف منتخب نسور قرطاج الثالث، لاعب الفريق، نعيم السليتي، في الدقيقة 92 من زمن المباراة.

وكان المنتخب التونسي قد تأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الانتصار على غانا بدور الـ16 من أمم أفريقيا.

فيما تأهل منتخب مدغشقر إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية على حساب منتخب الكونغو ديموقراطية في دور الـ16.

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