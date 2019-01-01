أحدث الأخبار

أخر الأخبار

يوسف عطال يغيب عن الجزائر حتى انتهاء أمم أفريقيا

ساسي: لا ننشغل بالرد على الانتقادات.. وهدفنا الوصول إلى النهائي

خاص| كشريدة: سأناقش العروض المقدمة لي بعد البطولة

اللغة العربية تلغى مؤتمر "ساسي" بعد فوزه بجائزة رجل مباراة تونس ومدغشقر

بالفيديو.. ساسي والمساكني يتأهلان بتونس لنصف النهائي.. والنسور تضرب موعدا مع السنغال

10:57 م | الخميس 11 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. ساسي والمساكني يتأهلان بتونس لنصف النهائي.. والنسور تضرب موعدا مع السنغال

تونس ومدغشقر

أخبار متعلقة

نجح المنتخب التونسي في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا في مصر، وذلك عقب انتصاره الثمين على مدغشقر في ربع النهائي بثلاثية نظيفة، في المواجهة، التي جمعت المنتخبين على ملعب "السلام".

وأحرز ثلاثية المنتخب التونسي كلًا من: فرجاني ساسي في الدقيقة 52، يوسف المساكني في الدقيقة 62، ونعيم السليتي في الدقيقة 92.

وكان المنتخب التونسي هو المتحكم الأول في وسط الميدان منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، وكان هو أيضًا الطرف الأخطر طوال أغلب أوقات اللقاء.

تونس يواجه السنغال في نصف نهائي الكان

وبذلك يواجه المنتخب التونسي نظيره السنغالي، في الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية الكبيرة، يوم الأحد 14 يوليو على ستاد الدفاع الجوي.

    

    

الجدير بالذكر أن تلك هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب التونسي إلى نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ عام 2004.

أخبار قد تعجبك

الجزائر تتحدى عقدة كوت ديفوار بهجوم مرعب ودفاعات حصينة في أمم أفريقيا

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

بالفيديو.. إيهاب الخطيب يفجر مفاجأة: علي جبر في الأهلي رسميا.. والصلح خير

مفاجأة.. مهاجم الزمالك لا يعلم شيئا عن انتقاله لسموحة

بث مباشر.. مباراة الجزائر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
انقسام في الزمالك بسبب عبد الله السعيد.. والتضحية بـ"يوسف وحفني" لضم "عواد"