بالفيديو.. ساسي والمساكني يتأهلان بتونس لنصف النهائي.. والنسور تضرب موعدا مع السنغال

نجح المنتخب التونسي في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا في مصر، وذلك عقب انتصاره الثمين على مدغشقر في ربع النهائي بثلاثية نظيفة، في المواجهة، التي جمعت المنتخبين على ملعب "السلام".

وأحرز ثلاثية المنتخب التونسي كلًا من: فرجاني ساسي في الدقيقة 52، يوسف المساكني في الدقيقة 62، ونعيم السليتي في الدقيقة 92.

وكان المنتخب التونسي هو المتحكم الأول في وسط الميدان منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، وكان هو أيضًا الطرف الأخطر طوال أغلب أوقات اللقاء.

تونس يواجه السنغال في نصف نهائي الكان

وبذلك يواجه المنتخب التونسي نظيره السنغالي، في الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية الكبيرة، يوم الأحد 14 يوليو على ستاد الدفاع الجوي.

الجدير بالذكر أن تلك هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب التونسي إلى نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ عام 2004.