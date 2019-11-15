"مفيش ملعب".. "كاف" يفجر مفاجأة بعد رفض تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي

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فريق الأهلي
فجر خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والذي أرسله للنجم الساحلي التونسي من أجل إبلاغه برفض تأجيل مباراته أمام الأهلي ليوم 30 من الشهر الجاري في أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، أزمة داخل الفريق بسبب ملعب المباراة.
وأكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي، في تصريحات خاصة لـ"لوطن سبورت"، أن "كاف" لم يحدد ملعب المباراة من خلال الخطاب، ولم يحدده حتى الآن، حيث أكد في خطابه أن ملعب المباراة سيتم تحديده في موعد لاحق.
وتابع: "واثقين في إقامة المباراة على ملعب رادس، ولكن حتى الآن لم يوافق الاتحاد الأفريقي على إقامة المباراة على رادس، وننتظر الموافقة الرسمية".
كان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن بشكل رسمي عبر موقع الأهلي الرسمي إقامة مباراة فريقه أمام النجم على ملعب رادس، ولكن المفاجأة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يحدد الملعب حتى الآن، خصوصًا أنه من المعروف أن "كاف" هو من يحدد الملاعب بناءً على جولة اللجنة الفنية في كل بلاد أفريقيا، وبالتحديد ملاعب الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا.
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