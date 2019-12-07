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مجموعة الأهلي.. النجم يسقط بلاتينيوم في عقر داره بثلاثية وينفرد بالصدارة (فيديو)

05:00 م | السبت 07 ديسمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
مجموعة الأهلي.. النجم يسقط بلاتينيوم في عقر داره بثلاثية وينفرد بالصدارة (فيديو)

النجم الساحلي يفوز على بلاتينيوم

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تمكن نادي النجم الساحلي التونسي من تحقيق الفوز على نظيره فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "بربور فيلدز"، معقل بلاتنيوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم الأهلي والهلال السوداني، من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للنسخة الحالية 2019-2020.

جاء هدف النجم الساحلي الأول عن طريق كريم العريبي في الدقيقة 23 من بداية اللقاء، بعد عرضية من الناحية اليمنى وصلت إليه ليسددها برأسه داخل المرمى.

وعاد كريم العريبي لمضاعفة النتيجة للنجم الساحلي مع بداية الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 47 بعد عرضية أرضية من الناحية اليمني قابلها مهاجم النجم بقدمه داخل المرمى، قبل أن يعزز حازم الحاج حسن التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 90، ليمنحا فريقهما ثلاث نقاط جديدة في سعيه نحو الظفر ببطاقة التأهل لربع النهائي عن هذه المجموعة.

ورفع النجم الساحلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على النادي الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "رادس" بتونس، بينما ظل بلاتينيوم في مؤخرة ترتيب المجموعة بدون نقاط بعدما تلقى خسارة أيضا في الجولة الماضية أمام نظيره الهلال السوداني.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. النجم يغرد في الصدارة.. والأحمر في الوصافة 

ويحتل النادي الأهلي، حاليا، المركز الثاني برصيد 3 نقاط متفوقا على الهلال بفارق المواجهات المباشرة، وذلك بعدما تمكن المارد الأحمر من الظفر بأول ثلاث نقاط له في دور المجموعات على حساب الهلال، في اللقاء الذي أقيم، أمس الجمعة، على ستاد الأهلي الجديد "السلام سابقا"، ضمن الجولة الثانية أيضا، بنتيجة 2 / 1.

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