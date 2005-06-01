هل يكون محمد صلاح خامس لاعب أفريقي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

شهدت الملاعب الأوروبية تألق اللاعبين الأفارقة، خاصة في نهائي دوري أبطال أوروبا، ونجح 4 لاعبين من قبل في هز شباك منافسيهم وكتابة اسمهم في السجل التهديفي الخاص بالمباراة النهائية.

ويسعى المصري محمد صلاح، أن يكون خامس لاعب قادم من القارة الأفريقية يستطيع تسجيل هدف في المباراة النهائية من البطولة الأوروبية.

رابح مادجر أول الأفارقة تسجيلا في نهائي الأبطال

وكان الجزائري رابح مادجر أول لاعب أفريقي يسجل هدفا في نهائي دوري الأبطال نسخة 1986-87، عندما أدرك التعادل لفريق بورتو البرتغالي في مرمى بايرن ميونخ الألماني قبل أن يخطف البرازيلي "جواري" هدف الفوز للفريق البرتغالي.

صامويل إيتو سجل مرتين في نهائي الأبطال

وكان الكاميروني صامويل إيتو ثاني الأفارقة تسجيلا في نهائي دوري الأبطال الأوروبي وكررها مرتين، الأولى موسم 2005-06، عندما سجل هدف التعادل لفريق برشلونة في مرمى أرسنال الإنجليزي في الدقيقة 76، قبل أن يسجل جوليانو بيليتي هدف فوز الفريق الكتالوني.

وبعدها بثلاثة أعوام، سجل صامويل إيتو في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة كان الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي انتهت بفوز البارسا 2-0 وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف برشلونة الثاني.

دروجبا ثالث أفريقي يسجل في نهائي الأبطال

وأصبح الإيفواري ديدييه دروجبا ثالث لاعب قادم من قارة أفريقيا يسجل في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدف التعادل لفريقه تشيلسي الإنجليزي في مرمى بايرن ميونخ قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وفاز البلوز باللقب في النهاية بعد حسم ركلات الترجيح، وكان "دروجبا" أيضا صاحب هدف الفوز.

ماني أخر أفريقي سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان السنغالي ساديو ماني أخر لاعب أفريقي سجل في نهائي دوري الأبطال، وتمكن "ماني" من زيارة شباك ريال مدريد الإسباني في نهائي العام الماضي، الذي خسره فريقه ليفربول بهدف مقابل ثلاثة أهداف.